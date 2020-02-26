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RUM Yönetimi Ara Bölgedeki Durumdan Hoşnut Değil

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RUM Yönetimi Ara Bölgedeki Durumdan Hoşnut Değil
RUM Yönetimi Ara Bölgedeki Durumdan Hoşnut Değil

Rum yönetiminin, son Spitfire kafe olayından sonra Ara Bölge’de şekillenen durumdan hoşnut olmadığı, ancak bu dönemde “gerilim yaratmak veya tırmandırmak istemediği” haber verildi. 

Politis “Spitefire’dan Sonra Hoşnutsuzluk… Ara Bölgedeki Duruma Dair Çözüm Arayışı” başlıklı haberinde, Rum makamlarının “alınması gereken önlemler ve inisiyatifler üzerinde düşündüğünü ancak bu dönemde gerilim yaratmak veya tırmandırmak istemediğini” yazdı.

Gazete, Rum yönetiminde, Türk tarafının son bir buçuk yıldır ara bölgenin, KKTC’ye ait parçalar addettikleri bölgelerinde “hareketlilik içerisinde olduğunu, bu hareketlerinin de BM Barış Gücü tarafınca etkin göğüslenmediği” düşüncesinin hâkim olduğunu belirtti. 

“Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından önlem alınması kolay değil” ifadesini kullanan gazete özetle şöyle devam etti:

“Keza ara bölgedeki normalliğin idamesi UNFICYP’in (BM Barış Gücü) görevidir. Makamlarımızın bu dönemde istediği son şey gerilim yaratmaktır çünkü bu önlem alınmasını zorlaştırır. Keza UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına dair son kararında askerî konularda doğrudan istişare mekanizması ihdas edilmesinden söz ediliyor.

Birleşmiş Milletler, tarafların önerilerini iletmek ve dinlemek için taraflarla temas edeceğini iletti.” 

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