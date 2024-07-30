  • BIST 10705.13
  • Altın 2542.87
  • Dolar 33.0797
  • Euro 35.8489
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Rum Yönetimi aralarında Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu 4 cinayet zanlısını arıyor

» »
Rum Yönetimi’nin, aralarında Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu 4 cinayet zanlısı ile “Pembe Panterler” isimli uluslararası hırsızlık çetesi üyesi 2 kişiyi aradığı ve Interpol’den de bu hususta yardım talebinde bulunduğu bildirildi.
Rum Yönetimi aralarında Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu 4 cinayet zanlısını arıyor

Politis gazetesi, cinayetten aranan kişilerin isimlerinin Panayotis Necati (Kıbrıslı Türk), Aleks Burreli (Arnavutluk vatandaşı), Sandeep (ilk ismi bilinmiyor-Hint) ve Singh Sarbjit (Hint) olduğunu, hırsızlık çetesi üyesi olan kişilerin isimlerinin de Sırp İvan Milovanoviç ile Karadağlı Goran Milasinoviç olduğunu yazdı.

Gazete, Panayotis Necati’nin 2007 yılının Ağustos ayında taammüden cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve üç ay sonra, koğuşta beraber kaldığı Odisseas Kalanidis ile birlikte Rum Merkezi Cezaevi’nden kaçtığını kaydetti.

Haberde, bugün 49 yaşında olan Necati’nin KKTC’de saklandığı ve Özgür Atakeler veya Özgür Özkan ismini kullandığı öne sürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bıçakla adam yaralayan kişi cinayete teşebbüsten yakalandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:25
  • 36 yaşındaki Rum’un tasarrufunda 40 kilo Hint keneviri, para, silah ve mermi bulundu!29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:44
  • Rum Savunma Bakanı: Müzakereler için çabalamaya devam ediyoruz29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:29
  • “USS Roosevelt” destroyeri Limasol Limanı’nda...28 Temmuz 2024 Pazar 14:29
  • Güney Kıbrıs'ta Künzel’in şartlı serbest bırakılma talebi reddedildi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:54
  • Hristodulidis: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin zamanı geldi25 Temmuz 2024 Perşembe 15:19
  • Hristodulidis: RMMO’yla gurur duyuyorum25 Temmuz 2024 Perşembe 14:52
  • Hhristodoulides savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yeniledi25 Temmuz 2024 Perşembe 14:51
  • Viral hastalıklar ve Kovid'de artış24 Temmuz 2024 Çarşamba 13:23
  • İşçiler arasında kavga: Başına keserle vurdu24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti