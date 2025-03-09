Rum yönetimi Avrupa savunma sanayiine ArGe’de uzmanlaşarak katılmak istiyor

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği’nin oluşturma kararı aldığı Avrupa Savunma Sanayii’ne ArGe’de uzmanlaşarak katılmak istediği bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Avrupa Savunma Çağında Kıbrıs” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa’nın savunma sanayiine ve yeniden silahlanmaya ödenek aktarma kararı aldığı Perşembe günkü olağanüstü zirve sonrasında, Güney Kıbrıs’ın olanakları ve 20 Mart’taki bir sonraki konsey toplantısı öncesinde şekillendirilmekte olan savunmayla ilgili önerilerden çok iyimser göründüğünü yazdı.

Habere göre savunma sanayiinin, üye ülkeler aracılığıyla Avrupa şirketlerine yönlendirilecek kredilerle güçlendirilmesi önemine işaret eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta da yeni fırsatları değerlendirebilecek şirketler bulunduğunu belirterek, Rum yönetiminin kısa süre önce “Savunma Sanayii Konseyi” kurduğunu hatırlattı.

Gazete Rum yönetiminin Avrupa savunmasına katkısının diğer ülkeler kadar olamayacağını ancak uzmanlık ve ArGe (araştırma geliştirme) aracılığıyla geniş Avrupa iş birliği çerçevesinde yüksek teknoloji yedek parçaları ya da yazılım üzerine odaklanabileceğini yazdı.

Kathimerini’nin “AB üyesi devletlerin bu çerçevede Türkiye’nin masada olmasını istemesini” soruduğu Hritodulidis “karar metninde sadece Doğu sınırlarında değil bütün sınırlarda güvenliğin önemine vurgu yapılmış olmasına” dikkat çekmekle yetindi.

Aynı gazete “Türk Sanayii’nin ‘Koçbaşı’… Jeopolitik Ruleti” başlığı altında Türk savunma sanayii tarafından üretilen ve yurt dışına ihraç edilen silah sistemlerini konu aldı.

Gazete analiz haberinde Türkiye’nin savunma malzemesi ihracını jeopolitik araç olarak mı kullandığı yoksa Avrupa savunma yapılanmasında kalıcı bir ortak olma yolunda ittifak garantisi mi edindiğini sorguladı.