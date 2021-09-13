Rum Yönetimi Eğitim Bakanı Yunanistan’da Eğitimi Görüştü

Rum Yönetimi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Prodromos Prodromu geçtiğimiz hafta Yunanistan’da gerçekleştirdiği temaslarda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında eğitim alanında her türlü iş birliği konusunu ele aldı.

Politis gazetesi; Rum Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Prodromos Prodromu’nun geçtiğimiz hafta Yunanistan’a giderek, eğitimin tüm düzeylerinde işbirliği yapılması ve diplomaların karşılıklı tanınması konusunu ele aldığını yazdı.

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos ve diğer yetkililerle eğitim konusunda yapılabilecek işbirliklerini ele alan Prodromu, yükseköğrenim diplomalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda çalışmaların sürdürülmesi konusunda Yunan yetkililerle uzlaşıya vardı.