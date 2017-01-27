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Rum yönetimi Eıde’nin açıklamasını beğenmedi

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Rum yönetimi Eıde’nin açıklamasını beğenmedi
Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) New York muhabirine verdiği özel mülakatta, “Kıbrıs sorunundaki gibi, Güvenlik Konseyi’nin konferansa davet edildiği herhangi bir emsalin bulunmadığını” şeklinde açıklama yaparken Rum Yönetimi’nin bu açıklamayı beğenmediği ifade edildi. 

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in bu konudaki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, gelişim halindeki süreçte, herhangi bir “katma değere” sahip olmayan açıklamaların yapıldığını ifade etti.

Eide’nin, kamuoyunda söyledikleri konusunda dikkatli olması yönünde Eide’ye çağrıda bulunan Hristodulidis, iki tarafın, açıklamaları içerisinde, görüşlerini ifade etme ve sürece nasıl yaklaştıklarını ortaya koyma hakkına sahip olduğunu, bunun ötesinde BM’nin, kararların belirlediklerinin ötesinde,  süreçte rolünün bulunmadığını söyledi.

Hristodulidis, “Eide, Güvenlik Konseyi’nin dahil olma emsalinin bulunmadığını söylediğini, kendisinin buna katılmadığını, İran’daki anlaşmaya ilişkin görüşmeleri takip eden birisinin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin bu sürece katıldığını görebileceğini de ifade etti.

Hristodulidis, hiç kimsenin, BM Genel Sekreteri’nin bir temsilcisinden daha ziyade, Güvenlik Konseyi’nin daimi beş temsilcisini ve daha çok BM Genel Sekreteri’nin temsilcisini dışarıda bırakmasının mümkün olmadığını belirtti

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Eide konusuna da değindi.

Alithia gazetesine göre Anastasiadis, konferansın oluşumunda değişiklik olmayacağını, beşli olarak kalacağını belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Eide’nin, konferansta hazır bulunacaklar ve başka daha kimlerin hazır bulunmak istediğini söylemeyi atladığını kaydetti.

Anastasiadis ayrıca açıklamalarında daha dikkatli olması için Eide ile görüşecekleri zaman, ilgili itirazlarda bulunma hakkını da saklı tuttuğunu da belirtti.

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