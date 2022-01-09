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Rum Yönetimi En Fazla “Boş Liste” Talep Edebilir

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Rum Yönetimi En Fazla “Boş Liste” Talep Edebilir
Rum Yönetimi En Fazla “Boş Liste” Talep Edebilir

Rum yönetiminin, büyük olasılıkla 12 Ocak’ta Türkiye ve Maraş açılımı konusunu ele alacak olan AB Daimi Temsilciler Komitesi’nden (COREPER) talep edebileceği azami şeyin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında benimsenenin tıpatıp aynı, bir ‘boş liste’ (empty annex) olabileceği haber verildi.

Haftalık Kathimerini haberi “Maraş’la İlgili Yaptırımlar Karantinada… COREPER’deki Görüşmelerde Hukuksuz Türk Faaliyetlerine Önlem Perspektifi Çok Düşük” başlığıyla manşete çekti.

Brüksel’in Türkiye’ye yaptırım uygulamada isteksiz göründüğüne işaret eden gazete edindiği bilgilere dayanarak AB’nin, Rum yönetiminin COREPER toplantısında en fazla, Maraş’taki faaliyetlerde rol oynayan gerçek ve tüzel kişilerin ikinci yılda eklenebileceği boş liste tazında bir hukuki çerçeve oluşturulmasını isteyebileceği, bunun da kesin olmadığı görüşünde olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ve siyasi önlemler gündem dışı addediliyor ve bunlar görüşülmek bile istenmiyor, hatta Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı ülkeler, böyle bir olasılığa rıza vermelerinin söz konusu olmadığını açıkça ortaya koyarken İspanya, İsveç, Finlandiya etkilerinin araştırılmasını istiyor.

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