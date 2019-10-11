Rum yönetimi ENİ şirketinden izahat isteyecek

İtalyan ENİ şirketi CEO’su Claudio Descalzi’nin “endişeli olmadığı, fakat birilerinin savaş gemileriyle ortaya çıkması durumunda, sondaj yapmayacağına” dair dünkü açıklamasının Rum hükümetini memnun etmediği ve ENİ şirketinin Güney Kıbrıs’taki ileri gelenlerinin bugün Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le bir görüşme yapacakları haber verildi

Politis gazetesi “Hükümet ENİ Şirketi Başkanının Savaş Gemileriyle İlgili Dünkü Açıklamasını Beğenmedi- Total ile Eni Bir Dizi Sondaj İçin Sondaj Platformu Ayarladı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, İtalyan Eni şirketinin Güney Kıbrıs’taki ileri gelenlerinin bugün Lakkotripis’le bir görüşme yapacaklarını ve görüşme sırasında şirket yetkililerinden Descalzi’nin dünkü açıklamasının tam içeriği, anlamı ve amacı konusunda bilgi isteneceğini bildirdi.

Gazete Reuters haber ajansına dayanarak, Roma’daki bir konferans sırasında “Kıbrıs MEB’indeki gerginlik ve şirketin burada yapmayı planladığı sondajlar” konusunda kendisine soru yöneltilen Descalzi’nin, buna “endişeli olmadığı, fakat birilerinin savaş gemileriyle ortaya çıkması durumunda, sondaj yapmayacağı” yanıtını verdiğini aktardı.

Gazeteye göre “sondajların etrafında savaş istemediğini” belirten Descalzi, açıklamasında ayrıca “sondaj yapmam için, kesinlikle savaş çıkmasını istemiyorum” ifadesini de kullandı.

Gazete Rum hükümetinin Descalzi’nin temel tezini, bir diğer ifadeyle “bir sondaj yapılması için savaş olmayacağını anladığını”, bununla birlikte Descalzi’den, “şirketin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal MEB’inde sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri ve hakları olduğunu ve Türkiye’nin bazı lisanslı parsellerdeki haksız talepleri yüzünden pes etmeyeceğini açıklığa kavuşturmasını beklediğini” de iletti.

Descalzi’nin açıklamasının Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da bir “hengâmeye” neden olmasına rağmen, Rum hükümetinin şirketlerle hem fikir olunan sondaj programının normal bir şekilde uygulanması konusunda endişeli olmadığını yazan gazete, devamla bir “hükümet kaynağından elde edinilen bilgiye” de yer verdi.

Buna göre, Total ve Eni şirketlerinin hali hazırda devletten haklar elde ettikleri parsellerin (2, 3, 9, 8, 6, 7 ve 11) bazılarında bir dizi sondaj yapmak için, belirli bir sondaj platformunun bağlanmasına ilişkin bir sözleşme imzaladıklarını haber veren gazete, bunun, şirketlerin Rum yönetimiyle imzaladıkları sözleşme aracılığıyla üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye kararlı olduklarına dair güvenli bir kanıt olduğunu savundu.

Gazete, iki şirketin yeni sondaj evresinin ilk sondajının 2020 yılının başında gerçekleşmesinin olası olduğunu da ekledi.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Descalzi’den İzahatlar- Total ile Eni Sondaj Platformu İçin Sözleşme İmzaladı”, Haravgi’de ise “Sondaj Yapılması İçin Savaş Çıkmasını İstemiyorum” başlığıyla yer aldı.

YUNANİSTAN FRANSIZ SAVAŞ GEMİLERİNİN BÖLGEYE GELMESİNİ İSTİYOR

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin dün Paris’te görüştükleri ve görüşmede “Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini durdurması için, Kıbrıs MEB’inde yer alan 7’inci parselin yakınlarında Fransız savaş gemilerinin de bulunmasıyla, Fransa’nın yardımının ele alındığı” belirtildi.

Haravgi ise haberinde, Yunanistan Savunma Bakanının dün Fransız muhatabının gündemine “Kıbrıs MEB’indeki 7’inci parseldeki Türk varlığı konusunu” getirdiğini ve “Türkiye’nin AB’nin varlığını hissetmesi için, bölgeye savaş gemilerini göndermesi konusunda Fransa’dan yardım istediğini” haber verdi.

MOGHERİNİ’NİN AÇIKLAMALARI

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan başka bir habere göre ise, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericavMogherini ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı Akdeniz için Birlikle ilgili 4’üncü bölgesel forumun çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, bir soruya yanıtında“AB’nin Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki faaliyetlerinden ötürü oldukça endişeli olduğunu” dile getirdi.

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