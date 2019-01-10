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Rum yönetimi Ercan nedeniyle 45 miyon euro tazminat ödedi

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Rum tarafındaki havaalanlarının işletmeci şirketi “Hermes Airports”un Ercan Havaalanı’nın faaliyette olması gerekçesiyle Rum Yönetimi’nden tazminat almaya devam ettiği haber verildi.
Rum yönetimi Ercan nedeniyle 45 miyon euro tazminat ödedi

Fileleftheros bugüne kadar 45 milyon Euro’nun üzerinde tazminat alan şirketin 2015-2017 dönemi için de 23 milyon Euro daha talep ettiğini yazdı.

Rum Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu  ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “Hermes”in Ercan nedeniyle Rum Yönetimi’nden tazminat alması ile ilgili sorusuna verdiği 4 Ocak 2019 tarihli cevabında, Hermes şirketi ile 12 Mayıs 2006’da imzalanan, Larnaka ve Baf havalimanlarının geliştirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili sözleşmede, Rum Yönetimi’nin tazminat ödemesi hükmü bulunduğunu hatırlattı.

Vasiliadu, bir yıl içerisinde uçuş için Ercan Havaalanı’nı kullanan yolcu sayısının, Hermes ile yapılan sözleşme ile belirlenen tavan sınırını geçmesi halinde şirketin tazminat alma hakkı doğduğunu kaydetti.

Gazete tazminat maddesinin ilk kez 2002’de, Ulaştırma Bakanlığı Altera isimli şirket ile müzakerelerinde  sırasında Altera’nın talebi üzerine,  Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Ercan’ın işleyişinin “yasallaşması” halinde tazminat maddesinin eklendiğine işaret etti.

Habere göre madde daha sonra Hermes’le yapılan müzakerede de yer aldı, çünkü bu arada Güney Kıbrıs ile KKTC arasında sınır kapıları açıldı ve Ercan’dan yolculuk yaptığı için mahkemeye çıkarılan bir Rum’un masumiyetine hükmedilmesi ile hukuki emsal da oluştu.

Rum Yönetimi’nin Hermes Airports şirketi ile sözleşmesinin 2031’de sona ereceğini kaydeden gazete, şirketten Larnaka ve Baf havalimanlarının işletilmesinden edinilen gelirin yüzde 33’ünü alan Rum Yönetimi’nin kasasına bugüne dek yaklaşık 420 milyon Euro girdiğini haberine ekledi.

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