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Rum yönetimi füze konusunda temaslarını sürdürüyor

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Rum hükümetinin, Pazartesi günü KKTC semalarında patlayarak düşen ve S-200 olduğuna inanılan füze konusunu aydınlatma girişimlerini sürdürdüğü ve temasta olduğu hükümetlerin yanıtlarını beklemekte olduğu bildirildi.
Rum yönetimi füze konusunda temaslarını sürdürüyor

Fileleftheros gazetesi, KKTC’ye düşen ve S-200 olduğuna kesin gözüyle bakılan füzeyi imal eden Rusya’dan alınacak yanıtın büyük önem taşıdığını belirtirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu konudaki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, dünkü açıklamasında, “şu an için bir ilk izlenimlerinin bulunduğunu ve daha geniş bilgi edinmeye çalıştıklarını” belirtirken, olayın KKTC’de gerçekleşmesinin olayı tam anlamıyla araştırmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın füze savunma sistemine sahip olduğunu ancak barış zamanlarında bu sistemin devreye girmesinin bazı belirli prosedürler gerektirdiğini vurguladı.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de dün bir açıklamada bulundu ve Kıbrıs’ın normalde füze saldırılarının hedefi olmadığını, yaşanan olayın münferit bir durum olduğunu ve endişeye gerek olmadığını iddia etti.

Angelidis, Güney Kıbrıs’ın bu tür füzeleri tespit ederek durduracak sistemlere sahip olduğunu ancak sürekli füze saldırısı altında olan bir ülke konumunda olmadığı için, sistemlerin 24 saat açık olmadığını ifade etti.

Angeldisi ayrıca, KKTC’ye düşen “nesne” konusunda diğer komşu ülkelerle istişare halinde bilgi edinme çabalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

RMMO ESKİ KOMUTANI FARKLI GÖRÜŞTE

Gazete haberinin devamında, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) eski komutanlarından olan, S-300 füzeleri konusunda eğitim almış Gavriil Angeldis’in,  KKTC’ye düşen füzenin S-200 füzesi olmadığı yönündeki açıklamalarına yer verdi.

Angelidis, KKTC’de olay yerinden edinilen fotoğraflara bakıldığında söz konusu düzenin S-200 olmadığına, karadan karaya veya gemilerden karaya atılan bir SCUD füzesi olduğuna inandığını ifade etti.

Politis gazetesi ise, füze olayı ve Rum Savunma Bakanı Angelidis’in açıklamalarını “Turizm Etkilenmesin” başlığı altında verdi ve Rum hükümetinin, turizmin etkilenmemesi adına füze düşmesi olayını önemsiz bir olaymış gibi göstermeye çalıştığı yorumunda bulundu.

Alithia gazetesi ise haberinde “Sahte Devletin Varlığının Öne Çıkarılması” başlığını kullanarak Türkiye ve KKTC makamlarının füze olayını KKTC’nin varlığını öne çıkarma aracı olarak kullanmaya çalıştığını iddia etti.

Gazete, Türkiye’de yayınlanan “Türkiye” isimli gazetede konuya ilişkin yer alan haberlere de ayrıntısıyla yer verdi.

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