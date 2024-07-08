Rum Yönetimi, Holguin’in mektubunda “cesaret verici mesaj” okudu

Mektup Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından “cesaret verici mesaj” olarak nitelendirilirken hükümet ortağı partilerin sert tepkisiyle karşılandı.

Alithia, “Yağmur Yağmış Gibi Yapıyor…. BM Temsilcisinin Açık Mektubu: ‘Kıbrıslılar, Liderlerinizi İkna Edin’” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Holguin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i de Kıbrıs sorununun çözümü için istek ve kararlılık göstermemekle suçlarken, Rum Başkanlık Sarayı’nın, Holguin’in “gürlememesini ve misyonuna devam edecek olmasını cesaret verici” olarak nitelediğini yazdı; “yüzümüze tükürüyorlar ve biz yağmur yağıyormuş gibi yapıyoruz” yorumunda bulundu.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklamasında, Holguin’in, geçmişte yerine getirilmeyen beklentiler yaratan çözümlerden uzaklaşmasının önemine vurgu yaptığı mektubunu Hristodulidis hükümetinin (Holguin’in) “çabalarını devam ettirme iradesi ve Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçeve içerisinde kesin çözüm inancı okuduğunu” belirtti.