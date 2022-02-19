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Rum Yönetimi Limasol Limanının Sahibiyken Kiracısı Oldu

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Rum Yönetimi Limasol Limanının Sahibiyken Kiracısı Oldu
Rum Yönetimi Limasol Limanının Sahibiyken Kiracısı Oldu

Rum yönetiminin Limasol Limanı’nın işletmesini özelleştirirken yaptığı sözleşme ile “limanın sahibiyken kiracısı haline geldiği” bildirildi.

Haravgi’nin Sayıştay raporuna dayandırdığı manşet habere göre, Rum yönetimi, liman işletmesi için özel yatırımcı ile yaptığı sözleşmedeki maddeler gereği, liman alanlarının devlet kurumlarınca kullanılması için kira ödemek zorunda kalıyor.

Rapora göre Limasol Limanı’ndaki özel işletmecinin kâr elde edebilmesi için Larnaka Limanı’nda tavan fiyat uygulanıyor. UNIFIL (Lübnan’da görev yapan BM Barış Gücü) ile yapılan 3,5 milyon Euro’luk sözleşmeden alması gereken gelirin yüzde 48’inin özel işletmeciye bırakıldı.  Liman’daki silo alanını kullanmak için yıllık 280 bin Euro kira ödüyor. Bir özel yatırımcının kullanması için 1 milyon 750 bin Euro ödeyerek başka bir özel yatırımcıdan vinç kiralamak zorunda kalan Rum yönetimi Gümrük binasını da özel yatırımcıya bıraktığı için bu binayı yüzde 16,6 zamlı olarak kiralamak zorunda kaldı.

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