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Rum yönetimi sondaj bölgesini NAVTEX’le “bağladı”

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Rum yönetimi sondaj bölgesini NAVTEX’le “bağladı”
Rum Yönetimi’nin, NAVTEX ilan ederek, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” bölgedeki 11 numaralı parselde, Total şirketinin sondaj yapmayı planladığı alanı 10 Temmuz’dan 15 Ekim’e kadar bağladığı haber verildi.

Fileleftheros “Sondajın da  Arifesinde Türk tehditleri İçin Kıbrıs NAVTEX’i” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Total’in sondaja başlayacağı 14  Temmuz’dan dört gün önce, bağladığı sondaj alanının koordinatlarını da yayımladı.

Buna göre “West Capella” sondaj gemisinin Total adına sondaj çalışması yapacağı ve Rum yönetiminin yayımladığı NAVTEX’lerle bölgeden geçen gemilerin yaklaşmamasını istediği bölgenin koordinatları: “33015’2.18’’N - 31057’34.52’’E - 33015’3.60’’N - 3201’47.79’’E - 33011’30.72’’N - 3201’48.41’’E - 33011’30.23’’N - 31057’34.65’’E”

Gazete dünkü sayısında Türkiye’nin arama-kurtarma ve diğer tatbikatlar icra etmek üzere 117/17, 118/17 ve 119/17 numaralı üç notam yayımladığını “tahrik” yorumuyla haber vermişti.

 

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