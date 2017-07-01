Rum yönetimi sondaj bölgesini NAVTEX’le “bağladı”

Fileleftheros “Sondajın da Arifesinde Türk tehditleri İçin Kıbrıs NAVTEX’i” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Total’in sondaja başlayacağı 14 Temmuz’dan dört gün önce, bağladığı sondaj alanının koordinatlarını da yayımladı.
Buna göre “West Capella” sondaj gemisinin Total adına sondaj çalışması yapacağı ve Rum yönetiminin yayımladığı NAVTEX’lerle bölgeden geçen gemilerin yaklaşmamasını istediği bölgenin koordinatları: “33015’2.18’’N - 31057’34.52’’E - 33015’3.60’’N - 3201’47.79’’E - 33011’30.72’’N - 3201’48.41’’E - 33011’30.23’’N - 31057’34.65’’E”
Gazete dünkü sayısında Türkiye’nin arama-kurtarma ve diğer tatbikatlar icra etmek üzere 117/17, 118/17 ve 119/17 numaralı üç notam yayımladığını “tahrik” yorumuyla haber vermişti.
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