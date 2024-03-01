Rum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Rum Yönetimi’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı temaslardan doğacak sonuçların önüne geçebilmek için diplomatik eylemlerde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Lefkoşa Doğacak Sonuçları Önlemek İçin Acele Ediyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Tatar’ın bu ay içinde Almanya’yı, yıl içinde de Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini açıkladığını ve Rum Yönetimi’nin, Tatar’ın faaliyetleriyle mücadele etmek için bu eksende hareket edeceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin AB düzeyindeki girişim ve eylemlerinin daha etkili olduğunu kaydederek, bu sayede genellikle KKTC yetkilileriyle resmi temaslar yapılmasının önüne geçilebildiğini; ancak Azerbaycan gibi, Türkiye’nin kontrolünün olduğu bölgelerde, bunu sağlamanın zor olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün, Tatar’ın yapacağı ziyaretleri değerlendirdiğini kaydeden gazete, Kombos’un, bu tür temaslar planlandığına dair bilgiler olduğunu ve temasların hangi şekilde yapılacağı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk tarafında meşruiyet eksikliği olduğunu ve devlet varlığı temsiliyeti bulunmadığını, elindeki tüm imkanları kullanarak her gün dile getirdiğini söyledi.

Kombos, gereken tüm tedbirleri aldıklarını ve bazılarını önceden önleyecek şekilde, bazılarını bu tür ziyaretler sırasında veya nesnel zorluklar nedeniyle her yerde aynı etkinin sağlanamayacağı göz önünde bulundurularak daha geç olacak şekilde uyguladıklarını belirtti.