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Rum Yönetimi Türk Sondajlarını Şikayet Etti

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Rum Yönetimi Türk Sondajlarını Şikayet Etti
Rum Yönetimi Türk Sondajlarını Şikayet Etti

Rum Yönetimi’nin, Nisan ayının son on gününde Birleşmiş Milletler’e iki mektup göndererek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini şikayet ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın  BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis aracılığıyla, 30 Nisan 2020 tarihinde  BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde ve kıta sahanlığında yürüttüğünü iddia ettiği sondaj faaliyetlerini şikayet ettiğini yazdı.

Alithia gazetesine göre, Mavroyannis, 24 Nisan 2020 tarihli mektupta ise, içerisinde Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat taslağının BM’ye sunulduğu Türkiye’nin Daimi Temsilcisi’nin 27 Şubat ve 18 Mart tarihli mektuplarına yanıt verdi.

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