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Rum Yönetimi Türkiye Hakkında Ara Emri Talebinde Bulundu

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Rum yönetimi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye hakkında “ara emri alınması” için hazırlık yapılması talimatı vermesini istedi.
Rum Yönetimi Türkiye Hakkında Ara Emri Talebinde Bulundu

Alihtia’nın haberine göre Rum yönetiminin, kayıplar konusunda “hükümetler arası başvurusu ile ilgili kararın icrası konusunu ele almak üzere 1-3 Aralık’ta toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne ara emri talebini muhtıra şeklinde sundu.

Konsey’den Türkiye’nin, ilgili mahkeme kararlarını yerine getirmeme tavrının tasvip edilmediği açıklaması yapılması istenen muhtırada ayrıca Türkiye’ye bütün askerî bölgelerin derhal ve engelsiz şekilde Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) erişimine sunma, raporlar ve askerî arşivlerinden, sonradan değiştirilmiş olanlar da dâhil gömü yerleri hakkında bilgi verme çağrısı yapılması da isteniyor.

Muhtırada, küresel pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama ve önlemlerin KŞK’nın arazideki çalışmalarını bir dereceye kadar olumsuz etkileyebileceği de teslim ediliyor.

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