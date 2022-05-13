Rum Yönetimi Yeşil Hat'tın Gözetimi İçin 300 Sözleşmeli Polis Önerisinde İlerleme

Rum Yönetimi’nin mülteci akınının önlenmesi tedbirleri çerçevesinde Yeşil Hat’tın gözetimi için sunulan 300 sözleşmeli polis alımına ilişkin yasa tasarısının meclise gönderildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın birlikte hareket ederek Yeşil Hat’tın gözetimi için 300 sözleşmeli polisin istihdamına ilişkin yasa tasarısını ileriye götürdüğünü yazdı.

Yasa tasarısının, Meclis Hukuk Komitesi’ne gönderdiğini yazan gazete, özel-sözleşmeli personelin görev süresinin 18+10 ay, görev yetkilerinin ise Yeşil Hat’tın denetimi, artan mülteci akınının göğüslenmesine ilişkin görevler ve gözaltı merkezlerinin korunması olacağını belirtti.

Habere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris komite toplantısında yaptığı açıklamada, olağan üstü durumdan ve süreçlere ivme kazandırılması gerektiğinden söz ederek bu ülkenin ağır alınacak kararlara ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Nuris, sözleşmeler için yıllık 7.8 milyon Euro, donanım için 1.1 milyon Euro ve araç alımı için 1.2 milyon Euro’ya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Nuris açıklamaları çerçevesinde 2022 yılında, gelen 7 bin mülteciden bin 645’nin geri gönderildiğini belirtti.

Mültecilerin telefonla polisi arayarak kendilerini almalarını talep ettiği noktaya geldiklerini belirten Nuris, açıklamasında ayrıca Avrupa Komisyonu’nun, Yunanistan’da yapıldığı gibi, Güney Kıbrıs’ın sığınma başvurusu alma olanağını askıya alma talebini de ret ettiğini ifade etti.

Nuris, kaçak mültecilerin gelişlerinin yüzde 92 oranında Yeşil Hat üzerinden olduğunu bunlardan çoğunun ayrıca Kongo, Nijerya, Suriye, Pakistan, Bangladeşli olduğunu da söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, aynı toplantıda konuşan Rum Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru, özel polislerin, uygun bir şekilde eğitilmesi ve Yeşil Hat’ın denetimine yardımcı olmaları için 2-3 ay içerisinde istihdam edilmesinin önemini vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bu yıl 7 bin 620, geçen yıl ise 2 bin 810 siyasi sığınma başvurusunun yapıldığını yazdı.