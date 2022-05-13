  • BIST 2.421,84
  • Altın 906.257
  • Dolar 15.4694
  • Euro 16.1186
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Rum Yönetimi Yeşil Hat'tın Gözetimi İçin 300 Sözleşmeli Polis Önerisinde İlerleme

» »
Rum Yönetimi Yeşil Hat'tın Gözetimi İçin 300 Sözleşmeli Polis Önerisinde İlerleme
Rum Yönetimi Yeşil Hat'tın Gözetimi İçin 300 Sözleşmeli Polis Önerisinde İlerleme

Rum Yönetimi’nin mülteci akınının önlenmesi tedbirleri çerçevesinde Yeşil Hat’tın gözetimi için sunulan 300 sözleşmeli polis alımına ilişkin yasa tasarısının meclise gönderildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın birlikte hareket ederek Yeşil Hat’tın gözetimi için 300 sözleşmeli polisin istihdamına ilişkin yasa tasarısını ileriye götürdüğünü yazdı.

Yasa tasarısının, Meclis Hukuk Komitesi’ne gönderdiğini yazan gazete, özel-sözleşmeli personelin görev süresinin 18+10 ay, görev yetkilerinin ise Yeşil Hat’tın denetimi, artan mülteci akınının göğüslenmesine ilişkin görevler ve gözaltı merkezlerinin korunması olacağını belirtti.

Habere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris komite toplantısında yaptığı açıklamada, olağan üstü durumdan ve süreçlere ivme kazandırılması gerektiğinden söz ederek bu ülkenin ağır alınacak kararlara ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Nuris, sözleşmeler için yıllık 7.8 milyon Euro, donanım için 1.1 milyon Euro ve araç alımı için 1.2 milyon Euro’ya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Nuris açıklamaları çerçevesinde 2022 yılında, gelen 7 bin mülteciden bin 645’nin geri gönderildiğini belirtti.

Mültecilerin telefonla polisi arayarak kendilerini almalarını talep ettiği noktaya geldiklerini belirten Nuris, açıklamasında ayrıca Avrupa Komisyonu’nun, Yunanistan’da yapıldığı gibi, Güney Kıbrıs’ın  sığınma başvurusu alma olanağını askıya alma talebini de ret ettiğini ifade etti.  

Nuris, kaçak mültecilerin gelişlerinin yüzde 92 oranında Yeşil Hat üzerinden olduğunu bunlardan çoğunun ayrıca Kongo, Nijerya, Suriye, Pakistan, Bangladeşli olduğunu da söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, aynı toplantıda konuşan Rum Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru,  özel polislerin, uygun bir şekilde eğitilmesi ve Yeşil Hat’ın denetimine yardımcı olmaları için  2-3 ay içerisinde istihdam edilmesinin önemini vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bu yıl 7 bin 620, geçen yıl ise 2 bin 810  siyasi sığınma başvurusunun yapıldığını yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Taşınmazları Konusunda Rum Yetkililer Arasında Problemler11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:31
  • Rum Göçmenlere Katkı Sağlaması Planlanana Vergi Konusunda Sorunlar11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:02
  • Altın Pasaport Yerine Altın Vize11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:36
  • Güney Kıbrıs'ta Safepass Zorunluluğu Kapsamı 15 Mayıs İtibarıyla Daraltılıyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:40
  • Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler10 Mayıs 2022 Salı 19:55
  • İsrail MEB2indeki Keşfin Güney Kıbrıs'a Yansıması10 Mayıs 2022 Salı 19:43
  • Neofitu Avrupalı Büyükelçilerle Görüştü10 Mayıs 2022 Salı 19:28
  • Yılın İlk Dört Ayında Bir Buçuk Milyon Yolcu10 Mayıs 2022 Salı 19:10
  • Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:53
  • Orman Yangınlarına Karşı İki İHA…09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti