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Rum yönetiminden AİHM davalarında ayrımcılık yaptığı iddialarına yanıt

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Rum yönetiminin Kıbrıslı Rumların AİHM’deki davalarına müdahil olma konusunda seçici davrandığı iddialarına Rum hükümetinden yanıt geldi.
Rum yönetiminden AİHM davalarında ayrımcılık yaptığı iddialarına yanıt

Politis gazetesi, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun AİHM’deki başvurularını yürüten avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Rum hükümetinin müdahil olacağı davalarda ayrımcılık yaptığı şeklindeki söylemlerini bugün yeniden gündeme getirirken, Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in ise bu iddialara verdiği yanıtı aktardı.


Dimitriadis, Rum hükümetinin müdahil olacağı davalarda neden ayrımcılık yaptığını anlamadığını ve “insan haklarının seçilerek desteklenmesinin” doğru olmadığını ifade etmişti.


Gazete, Rum hükümet kaynaklarının ise gazeteye yaptıkları açıklamada, “K.V. Mediterranean Tours Limited” şirketinin Türkiye aleyhine açtığı davanın kapalı bölge Maraş ve Türkiye’nin burası hakkındaki talepleri sebebiyle siyasi boyut taşıdığına dikkat çektiklerini yazdı.


Rum Başsavcı Kostas Kliridis ise açıklamasında, negatif ayrımcılığın söz konusu olmadığını ve her durumun ayrı ayrı incelenerek karar verildiğini belirtirken, Rum Hukuk Dairesi’nin, yabancı uzmanlarda da görüş alarak kendi görüşünü hükümete bildirdiğini, akabinde de hükümetin karar verdiğini vurguladı.

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