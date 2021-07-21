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Rum Yönetiminden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne MARAŞ başvurusu!

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kapalı Maraş adımının ardından BM kararlarının ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu.
Rum Yönetiminden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne MARAŞ başvurusu!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'ın yeniden yerleşime açılacağı açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden adım geldi.

Rum Yönetimi, BM kararlarının ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu.

Avrupa Birliği’ni çözümle ilgili verdiği sözleri tutmamakla suçlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kapalı Maraş’ için de yeniden yerleşime açılacağı müjdesini verdi. Erdoğan’ın bu açıklaması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, İngiltere ve AB ülkelerinin tepkisini çekti.

‘KARARLAR İHLAL EDİLDİ’

Söz konusu adımı kabul edilemez olarak niteleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıyor. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la bir araya gelen GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada konunun gündeme getirilmesi için BMGK’ye başvuru yaptıklarını söyledi.

Christodoulides, “Atılan bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir. Yeniden başlaması için efor sarf edilen görüşmelere etkisi negatif olacaktır” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş'la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Atılan adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el uzatamaz. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın bizlerle paylaştığı kararla Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor.”

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