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Rum yönetiminden protesto girişimi

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Rum yönetiminden protesto girişimi
Rum yönetiminden protesto girişimi

 Rum yönetiminin, AB’nin Türkiye’yle kurumsallaşmış yüksek düzeydeki görüşmelerin ertelenmesi kararına rağmen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli’nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi konusunda protesto girişiminde bulunduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa  Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli’nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bazı açıklamalarda bulunduğunu yazdı.


Habere göre, Brüksel’deki Rum Daimi Temsilcilik ile sürekli temas halinde olan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonuna yaptığı açıklamada, AB’nin kurumsallaşmış yüksek düzeydeki görüşmelerin ertelenmesi kararının varlığına atıfta bulunarak; bunun, Avrupa Komisyonu ve Konseyi tarafından takip edildiğini ifade etti.
 

Hristodulidis, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli’nin, Türkiye’nin ileri sürülen Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı” faaliyetleri konusunu gündeme getirdiği açıklamasına,  yanıt verdiği paylaşımlarını da gördüğünü söyledi. 

 


Brüksel ile görüştüğünü ve derhal Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın ofisiyle temasa geçilmesini istediğini söyleyen Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu’nun AB’nin kurumsal bir organı olmakla birlikte, izlediği faaliyetler ve kararların elbette ki kendilerine ait olduğunu ancak bu tür görüşmelerin, yapıldıkları şekil ve bunlara kazandırıldıkları siyasi boyutla, doğru gidişata yönelik olmadığını savundu.  


PARTİLER 


Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ile Dayanışma Hareketi’nin konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi .


Habere göre Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli’den, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda izahat talep eden Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, AB yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeleri iptal ederken, Sassoli’nin Çavuşoğlu ile görüşmesini neden doğru bulduğu sorusunu yöneltti. 
 

Dayanışma Hareketi de açıklamasında, Rum halkıyla alay edildiğinden bahsederek, AB’nin Türkiye aleyhine açıkladığı tedbirlerin sadece Güney Kıbrıs’ta üzerinde çok fazla durulduğunu ve bunun iç tüketime yönelik olduğunu belirtti.    

 

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