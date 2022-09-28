  • BIST 3.198,16
  • Altın 985.474
  • Dolar 18.515
  • Euro 17.8894
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Rum Yönetimi'nden provokasyon

» »
Papazlara atış talimi yaptırılmasıyla gündeme gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bu kez Savunma Bakanı ve milletvekilleri benzer bir eylemde bulundu. Bu provokatif eylem, Rum basınında, 'Milletvekilleri silaha sarıldı' başlığı ile yer buldu.
Rum Yönetimi'nden provokasyon

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) provokatif eylemler hız kesmiyor.

Önce papazlara, Şimdi de Savunma Bakanı ve milletvekillerine otomatik silahlarla atış talimi yaptırdılar.

Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Rum parlamentosu savunma komisyonu üyesi milletvekilleri, askeri birliği ziyaret etti. Rum milli muhafız ordusunun silahlarını kuşanıp hedeflere atış yaptı.

Görüntüler Rum medyasında geniş yer alırken, "Milletvekilleri silaha sarıldı" başlıkları kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları da olaya tepki gösterdi.

 

Rum Papazların atış talimi tepkilere yol açtı

 

Rum papazlar da atış talimi yapmıştı

Daha önce de Güney Kıbrıs’ta papazların atış talimi yapması eleştiri konusu olmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları poligondaki görüntülerin Taliban'ı anımsattığını yazmıştı.

Tepkiler üzerine Rum kilisesi, "Kilise savaşı kutsamıyor" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, papazların atış talimi yapmasını kabul edilemez bir görüntü olarak değerlendirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’tan Türkiye-Yunanistan açıklaması: Çatışmaya sürüklenmekten korkuyoruz27 Eylül 2022 Salı 14:57
  • Anastasiadis MED-9 toplantısına katılacak26 Eylül 2022 Pazartesi 14:17
  • Hristodulidis’in seçim bürosuna saldırı düzenlendi25 Eylül 2022 Pazar 14:21
  • Güney’deki iş piyasası hakkında “şoke eden unsurlar”24 Eylül 2022 Cumartesi 18:15
  • Limasol'daki Yangın Söndürülemedi24 Eylül 2022 Cumartesi 16:40
  • Anastasiadis BM’yi İtibarsızlıkla suçladı24 Eylül 2022 Cumartesi 12:18
  • Limasol bölgesinde büyük yangın!23 Eylül 2022 Cuma 17:14
  • Güney Kıbrıs'taki haftalık koronavirüs verileri açıklandı23 Eylül 2022 Cuma 10:49
  • Rumlardan Rusya'ya bir darbe daha23 Eylül 2022 Cuma 10:46
  • Güney Kıbrıs’ın nüfusu yaşlanıyor22 Eylül 2022 Perşembe 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti