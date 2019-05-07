  • BIST 92.982
  • Altın 252,391
  • Dolar 6,0071
  • Euro 6,7304
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Rum Yönetimi'nden Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri girişimi

» »
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adanın batısında doğalgaz arama faaliyetlerine başlayan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılması için girişimde bulundu.
Rum Yönetimi'nden Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri girişimi

Uluslararası toplumun 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) hidrokarbon arama faaliyetleri yürütürken, Türkiye'nin misillemesine karşı tutuklama emriyle yanıt verdi. 

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, GKRY, hafta sonunda adanın batısında hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkması için girişimde bulunduğunu duyurdu.

Active Radyo'ya konuşan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas,  tutuklama kararına gerekçe olarak, arama çalışmalarının Rum hükümetinin onayı alınmadan gerçekleştirilmesini gösterdi.

‘Yasadışı eylemlerde bulunan bu kişilerin tutuklanacağı' iddiasında bulunan Palmas, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu 9 Mayıs'ta Bükreş'te yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinde gündeme getireceğini belirtti. 

Hafta sonunda Kuzey Kıbrıs'taki temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemilerinin adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini duyurmasına önce ABD, ardından AB tepki göstermişti.

43228457_303.jpgABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ifade etti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ankara'yı, 'Kıbrıs'ın MEB'deki egemenlik haklarına saygı göstermeye' davet etmişti. Mogherini, 'her türlü yasadışı faaliyete AB'nin uygun tepkiyi vereceğini' iddia etti. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, hafta sonunda adanın batısında hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması için girişimde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, Active Radyo'ya yaptığı açıklamada, tutuklama kararına gerekçe olarak arama çalışmalarının Rum hükümetinin onayı olmadan gerçekleştirilmesini gösterdi. "Yasa dışı eylemlerde bulunan bu kişilerin tutuklanacağı" uyarısında bulunan Palmas, Dışişleri Bakanlığının konuyu 9 Mayıs'ta Bükreş'te yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de gündeme getireceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonunda Kuzey Kıbrıs'taki temasları sırasında, Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemilerinin adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

AB ve ABD'nin tepkisi

Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili açıklamasına önce ABD, ardından da AB tepki göstermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden duyulan kaygı ifade edilirken Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Ankara'yı Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı göstermeye davet etmişti. Mogherini ayrıca AB tarafından "her türlü yasa dışı faaliyete uygun tepkinin verileceğini" belirtmişti.

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Rumların bu hamlesine karşılık Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş ve Özersay'dan karşılıklı arazi açıklamaları06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:31
  • Gaziköy kırsal kesim arsalarının elektrik sorunu çözüldü06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:26
  • Özersay: Biz bu kiralama işleminin iptal edilmesini istiyoruz.06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:23
  • Özyiğit, “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Olmalı” sloganlı etkinliğe katıldı06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:06
  • “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesi tanıtımı yarın06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:57
  • Tatar: “Denktaş’la ilgili iddialar soruşturulmaldır”06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:51
  • Erhürman: “Enterkonnekte sistemde fizibiliteyi daha ucuz ve temiz enerji çin istiyoruz.”06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:41
  • Bu bölgelerde bugün 7 saat elektrik kesintisi yaşanacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:38
  • BKP’den Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Yıldönümü mesajı06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:35
  • Sevgül Uludağ ‘Basın Özgürlüğü Günü’ etkinliklerinde konuşacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti