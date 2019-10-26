Rum yönetiminin AİHM’e katkısı yüzde 50

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Tarafından AİHM’e Katkı Yüzde 50” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, Kuzey’deki Rum mallarına ilişkin mahkeme önünde bulunan iki dava konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bilgi verdiği ve karşılıklı bu yazışma neticesinde, Rum Yönetimi’nin bu iki davadan sadece bir tanesine destek vereceğinin ortaya çıktığını yazdı.



Rum Yönetimi’nin desteğini alan davanın, kapalı Maraş bölgesindeki taşınmaz mal ile ilgili olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi’nin desteğini almayan diğer davanın ise “Timbu’”(Kırklar) bölgesinde bulunan taşınmaz hakkında olduğunu belirtti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Rum Yönetimi’nin 22 Ekim 2019 tarihli mektubuyla, “K.V.Mediterranean Tours Limited v.Turkey” davasıyla ilgili mahkeme süreçlerinde taraf olmak istediği yönünde Mahkemeye bilgi verdiği konusunda, (davadaki) tarafları bilgilendirdiğini belirten gazete, mektupların alınmasının ardından Rum Yönetimi’nin gözlemlerinin sunulması zamanına karar verileceğinden de söz edildiğini yazdı.



“Panagi and Shiartu v.Turkey” olan ikinci davayla ilgili olarak ise Rum Yönetimi’nin, Mahkemenin, süreçlerine müdahil olmasına ilişkin anlaşmanın 36’ncı maddesinin kendisine sunduğu hakkını yerine getirme niyetinde olmadığı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni bilgilendirdiğini yazan gazete, Türkiye’nin bu davaya ilişkin düşünceleri konusunda 17 Aralık tarihine kadar süre istediğini de anımsattı.



Habere göre, bu davaların avukatı olan Ahilleas Dimitriadis, bu gelişmeleri değerlendirirken Rum Yönetimi’nin, “Lefkoşa” bölgesindeki taşınmaz malı değil de Maraş bölgesine ilişkin davayı destekleme kararına yönelik olarak bu gelişmelerin “keskin” olduğunu belirtti.



Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin, iki davadan bir tanesine müdahil olacağını AİHM’e bildirmesinden dolayı da memnun olduğunu ayrıca kapalı Maraş bölgesine ilişkin davada başvuru sahiplerini desteklemesinin de “hoş” olduğunu belirtti.



Rum Yönetimi’nin kendisinin vatandaşlarına verdiği mülkiyet belgelerini de savunması temennisinde bulunan Dimitriadis, devletin, ikinci davaya müdahil olmama kararını da üzücü olarak nitelendirdi.