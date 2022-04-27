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Rum Yönetiminin Aradığı Suç Makinesi Bulgaristan'da Yakalandı

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RUM YÖNETİMİNİN ARADIĞI SUÇ MAKİNESİ BULGARİSTAN’DA YAKALANDI
Rum Yönetiminin Aradığı Suç Makinesi Bulgaristan'da Yakalandı

Rum Yönetiminin, hakkında Avrupa tutuklama emri çıkardığı Tasos Simillidis (49) isimli suç makinesi Bulgaristan’da yakalandı.


Fileleftheros’un haberine göre, Rum tarafında başkasına ait malı tahrip etmek için patlayıcı kullanma, ithalat vergisi ödememe, vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kanunsuz silah taşıma, kanunsuz patlayıcı madde bulundurma, kişisel verilerin korunması yasasını ihlal, vb suçlarından aranmakta olan Simillidis Bulgaristan’ın Filibe kentinde tutuklandı. Bulgar mahkemesi hakkındaki Avrupa Tutuklama Emri’ni yürürlüğe koydu.


Bulgaristan mahkemesi “en kısa sürede iadesinin gerçekleşmesini talep etmekle birlikte yarım işlerini yoluna koyma ve çocuklarıyla ilgili gerekleri yerine getirmek için 15 Mayıs’a kadar serbest bırakılmayı” talep eden Simillidis’in iade gününe kadar tutukluluğuna karar verdi.


Haberde son yıllarda Bulgaristan’ın Filibe kentinde lüks otomobil (Ferrari, Porche, Mercedess vb) ve taşınmaz mal ticareti dışında Filibe’de birçok şirkette müdürlük yaptığı, Bulgaristan’ın ikinci büyük kentinde lüks bir bar işlettiği bilgisi verilen Simillidis’in eski Filibe Belediye Başkanı ile girdiği sert polemikler ve evinden çok değerli parçaların çalınması ile gündem olduğu kaydedildi.

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