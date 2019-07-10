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"Rum yönetiminin başı malını talep eden Kıbrıslı Türkler’in avukatlarıyla dertte"

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Kıbrıslı Türkler'in Güney’de kalan mallarının idaresi maksadıyla Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin başı, mallarını talep eden Kıbrıslı Türkler'in avukatları ile dertte.
"Rum yönetiminin başı malını talep eden Kıbrıslı Türkler’in avukatlarıyla dertte"

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türklerin talep ettiği malların, üzerine “göçmen” konutları inşa edilmiş toplam 4 bin dönüm olduğu tahmin edilen arazi ile ilgili olduğunu; hatta bir vakada Kıbrıslı Türk mal sahibinin avukatının,

Rum Ombudsman’ın da izniyle malı kullanan Rumların isim ve kimlik numaraları gibi kişisel bilgilerine ulaşarak, bunları, müvekkiline ait arazi üzerine inşa edilen evlerden çıkmalarının istendiği ihbar mektuplarını göndermek için kullandığını yazdı. 

Habere göre Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi, dün gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda Rum İçişleri Bakanlığı

Genel Müdürü Kipros Kiprianu tarafından konu hakkında bilgilendirildi. 
Kiprianu tarafından sunulan raporda, “Dromolaksia”daki (Mormenekşe) Kıbrıs Türk malı üzerine Rum Yönetiminin izniyle ev inşa eden 22 Rum aileye, evleri tahliye etmeleri için gönderilen ihbar mektuplarına atıf yapıldı. 

Kiprianu Rum İçişleri Bakanlığı’nın, “vasi” sıfatıyla Kıbrıslı Türk mal sahibinin avukatına mektup göndererek “söz konusu malı meşru şekilde idaresinde bulundurduğunu ve mal üzerindeki vasiliği kaldırmasının mümkün olmadığını” açıkça ilettiğini anlattı. 

Bakanlığın avukata gönderdiği mektupta “çünkü Kıbrıslı Türk mal sahibi, malının kendisine iade edilmesine hak sahibi  görülmedi, dolayısıyla  kendisiyle dostane anlaşma bile yapılamaz”  denildi.  

Raporda, mal üzerine inşa ettikleri evlerde ikamet eden Rumların kişisel verilerinin elde edilmesi konusunda ise, “Larnaka Tapusu, Kıbrıslı Türkün avukatına, Kıbrıslı Türkün Ombudsman’a şikayet etmesi ve Ombudsman tarafından haklı görülmesi üzerine verdi” ifadesi kullanıldı.

Raporda, “Köfünye”de (Geçitkale) kullanıcı Rum çiftçilerin tahsis haklarını kaybetmelerine neden olan Kıbrıs Türk malı istimlâki konusunda ise “istimlâk İsrail, Kıbrıs, Yunanistan  sistemlerinin (EuroAsia) elektrik bağlantısı maksatlı yapıldı” denildi. 

Yukarı “Polemidya”daki (Binatlı) göçmen konutlarındaki 51 Rum’un, Kıbrıslı Türk mal sahibinin Rum avukatı aracılığıyla açtığı ve eylül ayında görülecek tahliye davalarında kendilerini temsil edecek avukatın tutulması için 30 bin Euro civarında harcama yapılacağı bilgisi verildi.

Raporda ayrıca Baf’ın Dimi, Piskopu ve diğer köylerinde, üzerine göçmen konutları ve Baf Havaalanı’nın bir kısmının da inşa edildiği yüz binlerce dönüm genişliğindeki 125 arsanın Rum kayyumu konusuna da değinildi. 

Arsalardan 4’ü üzerindeki vasiliğin kaldırılması ve alım-satımına izin verilmesi, mal sahibi Raur Öder ve varislerinin 1960’tan önce ABD’ye göç etmiş olması hasebiyle kabul edildiği, 125 arsa için 2012 yılında kayyum tarafından yapılan alım-satım izni başvurusunun da malların sahipleri ve varislerinin KKTC’de yaşadığı ve tasarruflarında Rum malı bulundurdukları gerekçesiyle reddedildiği, kayyumun da dava açtığı kaydedildi. 

EVKAF’IN TARAF OLDUĞU DAVALARLA İLGİLİ İÇTİHAT YOK

Politis’in “Vasilik İçin Mahkeme Randevusu… İçişleri  Bakanlığı Dimi, Dromolaksia ve Polemidya’daki Kıbrıs Türk mallarının İstimlâkine Karşı” başlıklı haberine göre, dünkü Komite toplantısında, Rum İçişleri Bakanlığı’nın Mormenekşe, Binatlı ve Dimi’deki Türk mallarıyla ilgili yargı mücadeleleri arasında,  Larnaka’daki  Osmanlı eseri su kemerleri (“Kamares”) bölgesinden başlayıp Larnaka Havaalanı’na kadar uzanan ve sahipleri tarafından Vakıflar İdaresi’ne bağışlanan, üzerine göçmen kontu inşa edilmiş çok geniş arazinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Komite’nin dünkü toplantısına katılan Rum Hukuk Dairesi  temsilcisi, konuya dair verileri sunmada, Evkaf gibi  bir kurumun müdahil olduğu davalarda içtihat bulunmadığı gerekçesiyle tereddütlü davrandığına dikkat çekti.  

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