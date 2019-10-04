Rum yönetiminin Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusu Rum basınında geniş yer buldu

Rum yönetiminin, kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunduğu belirtildi.

Rum basını, Rum yönetiminin, kapalı bölge Maraş’taki "Türk faaliyetleriyle ilgili" olarak BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı başvuru haberine yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik başvurunun,- “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin bağımsızlık günü olan 1 Ekim tarihinde- Rum müzakereci ve Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis tarafından yapıldığını yazdı.

Rum yönetiminin yapmış olduğu başvurunun, kısa zaman içerisinde belirlenecek tarihte, kapalı oturumlar çerçevesinde Güvenlik Konseyi’nde görüşüleceğini yazan gazete Mavroyannis’in ayrıca, Maraş’ın iskana açılması konusunda da, BM’nin resmi belgesi şeklinde yayımlanacak olan, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu Başkanlarına da birer mektup gönderdiğini belirtti.

Gazete haberinde Rum yönetiminin, Maraş ile ilgili tüm kararların teyit edileceği bir başkanlık açıklaması yapmasının da beklendiğini yazdı.

ANASTASİADİS

Haber göre Rum Devlet Başkanı NikosAnastasiadis, dün gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada, Maraş konusunda istenilen olgunun, bu kararları ihlal edenlere mesaj olarak, Güvenlik Konseyi’nin güçlü kararlarının yeniden teyit edilmesi olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, amacın; geçmişte elde ettikleri güçlü kararların yeniden teyit edilmesi ve 550 ile 789 sayılı kararları ihlal edenlere güçlü bir mesaj verilmesi olduğunu belirtti.

MARAŞ BÖLGESİNE SOSYAL KONUT İNŞA EDİLMESİ

Rum basını ilgili haberin içerisinde, Bakanlar Kurulu’nun, geçtiğimiz gün almış olduğu Maraş bölgesine sosyal konut projesini hayata geçirmek için gerekli olan arazinin Sosyal Konut Birimi yönetimine verilmesine ilişkin karara da yer verdi.

Politis gazetesi ise Maraş bölgesine sosyal konut inşa edilmesi haberini “MEB ve Karada, Güç Oyunu-Kapalı Maraş Bölgesinde Sosyal Konut Duyurusu Yaptılar” başlığı altında ayrı şekilde yer verdi.

Gazete haberinde, son dönemlerdeki, gerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerekse kapalı Maraş bölgesindeki Türk “provokasyonlarının” ve Kıbrıs Türk planlamaları düzeyinde izledikleri “sahnenin”, bir tarafın diğerine, parsellerde ve Kıbrıs Türk idaresi altındaki karadaki topaklarda doğal zenginliği değerlendirme yoluna devam ettiğini gösterme çabasına atıfta bulunduğunu ifade edildi.

Maraş ile ilgili Türk ve Kıbrıs Türk planlamalarında ise, Rum Yönetimi’nin BM Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunması ile KKTC’de Bakanlar Kurulu’nun, Maraş bölgesine sosyal konut projesi yapılması kararının çakıştığını(aynı tarihe denk geldiğini) yazan gazete Güney Kıbrıs’ın, 7’inci parsel için Total ve ENI’ye izin vermesini de Türk sondaj gemisi Yavuz’un aynı parsele gelişinin izlediğini yazdı.