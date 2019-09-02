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Rum yönetiminin verdiği “Altın Pasaportlar” için yeni kriterler

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Rum yönetiminin verdiği “Altın Pasaportlar” için yeni kriterler
Rum yönetiminin verdiği “Altın Pasaportlar” için yeni kriterler

Rum Yönetimi’nin yabancı yatırımcılara verdiği “altın pasaportlar” ile ilgili yeni kriterler getirildiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, uluslararası kurumlar ve örgütlerin kara para aklama ile ilgili artan şikayetlerinin baskısı altında, Rum Bakanlar Kurulu’nun bir dizi karar ürettiği ve bu kararlara göre, bazı kategorilere dahil olan kişilere pasaport verilmeyeceğini yazdı, kategorileri şöyle sıraladı:
 

1-    Aleyhinde cezai kovuşturma yapılan ve mahkum edilen kişiler,
2-    Aleyhinde cezai kovuşturma başlatılmış fakat kendisine suçu bildirilmemiş kişiler,
3-    Vergi kaçakçılığı, rüşvet alma gibi ciddi suçlardan hapis cezası almış kişiler,
4-    Önemli mevkilerde bulunan (ihale komisyonu başkanı, milletvekili, belediye başkanı vb) ve siyasi erkini kullanarak menfaat elde edebilecek kişiler,
5-    AB tarafından kısıtlayıcı tedbirlere maruz kalmış tüzel kişiliklerle bağlantısı bulunanlar,
6-    AB tarafından kısıtlayıcı tedbirlere maruz kalmış tüzel kişiliklerle eskiden bağlantısı bulunanlar (eski üst düzey yetkili vb)
7-    Üçüncü ülkeler tarafından kendisine yaptırım uygulanmış kişiler,
8-    Üçüncü ülkelerle yaptırım uygulanmış tüzel kişiliklerle bağlantısı bulunan kişiler,
9-    EUROPOL veya INTERPOL tarafından aleyhinde tutuklama emri bulunan kişiler,
10-    EUROPOL veya INTERPOL tarafından ceza almış kişiler,
11-    BM Güvenlik Konseyi tarafından yaptırıma maruz kalan kişiler.

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