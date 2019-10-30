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Rum yönetiminin verdiği vatandaşlıklar mercek altında

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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılına kadar Rum kesimine yapılan vatandaşlık başvurularının yeniden kontrol edilmesi konusunda hareket edeceğini açıkladı.
Rum yönetiminin verdiği vatandaşlıklar mercek altında

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, konu hakkında dün açıklamada bulunan Petridis, Rum Bakanlar Kurulu’nun 23 Ekim tarihli kararı uyarınca, alanında uzman üç kuruluşlarla işbirliği içerisinde, 2018 yılından önce vatandaş yapılan kişilerle ilgili durum tespitinin yeniden gözden geçirileceğini söyledi.


Bu amaç için seçilen üç kuruluşun “SterlingDiligence, Kroll ve S-RM Intelligenceand Risk Consulting” olduğunu yazan gazete, bu kuruluşların Aralık ayından itibaren tüm başvuru sahipleriyle ilgili gelişmiş bir durum tespiti kontrolü (enhanced due diligence checks) yapacaklarını kaydetti.


Bahse konu üç kuruluşun 2019 yılının Nisan ayında başlayan açık bir kamu ihalesi aracılığıyla tespit edildiğini de izah eden Petridis, sürecin yakın zamanda tamamlandığını söyledi.
Petridis, yapılacak kontroller sırasında, İçişleri Bakanlığı’nın gereken durumlarda vatandaşlıktan çıkarma prosedürlerini harekete geçireceğini de sözlerine ekledi.
Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, yabancı uyruklu kişilerin istisnai vatandaş yapılmasıyla ilgili mevcut “Kıbrıs” yatırım programının 24 Mayıs 2013 tarihinden bu yana bir dizi değişiklikle uygulandığını yazdı.


Haravgi ise haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, vatandaşlıklar konusunda Rum hükümetine yönelttiği eleştirilere yer verdi.


Buna göre Kiprianu, hükümetin vatandaşlıklar konusunda sessiz kalmasının, suçluluk demek olduğunu ve başka bir şey olmadığını savundu.


Alithia’da yer alan habere göre, DİSİ partisi ise AKEL’in eleştirilerine yanıtında “AKEL liderliğinin bazı şeyleri unuttuğunu ama halkın unutmadığını”belirtti.


PRODROMU


Haravgi’ye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromuise dün “Astra’ya” yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tatile gitmek için Suudi Arabistan şeyhinin uçağını kullanıp kullanmadığına dair bir soruya “Başkanın nasıl tatile gittiği kimseyi ilgilendirmez” yanıtı verdi.


Prodromu, vatandaşlıklar konusunda ise, herhangi bir araştırma yapılmasının söz konusu olmadığını ve Bakanlar Kurulu’nun karar verdiği şeyin araştırma yapılması değil, başvuruların, bugün mevcut araç ve yöntemlerle iç denetime tabi tutulması olduğuna işaret etti.


Gazete Rum İçişleri Bakanının ise dünkü açıklamasında, araştırmadan değil kontrolden söz ettiğini ekledi.

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