  • BIST 1.774,52
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.3485
  • Euro 13.9507
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Rum Yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”!

» »
Rum yönetiminin artan koronavirüs vakalarına karşı önceki gün kararlaştırdığı yeni önlemler, sinirleri gerdi. Önlemlerin hukuki engellere takılma olasılığının da yüksek olduğu bildirildi.
Rum Yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”!

Fileleftheros, “Yeni Önlemler Sinirleri Bozdu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önceki gün açıklanan ve özellikle 6-11 yaş grubundakilerle ilgili önlemlerin emirnameye dahil edilmesinin, 14 yaş ve altındaki çocukların suça ehliyeti olmaması nedeniyle mümkün olmadığını yazdı.

Gazete, AB’nin de tam aşılı olanlar için SafePass’ın, ikinci doz aşının alınmasından 9 ay sonra iptal edilmesini tavsiye etmesine rağmen Rum yönetiminin aldığı kararda bu sürenin 7 ay olduğunu, bu nedenle Rum yönetiminin önceki günkü kararlarını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini yazdı.

Habere göre çocuklarına getirilen maske ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan veliler, dün Eğitim Bakanlığı önünde ve bakanlığın Limasol’daki ofisi önünde kararları protesto etti, öğrenciler ders boykotu yaptı. Yeme-içme yeri sahipleri ise alınan kararların 18 Aralık’tan itibaren aşısızların veya son doz aşısının üzerinden 7 ay geçen kişilerin bu tür yerlere girişine izin vermemesinin iş yerlerini baltalayacağı gerekçesiyle sert eleştirilerde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 Yunan askere ait kalıntılar teslim edildi!26 Kasım 2021 Cuma 16:50
  • BM’nin Danışman Ataması Konusu Beklemede26 Kasım 2021 Cuma 11:53
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Tedbirlerine Tepki25 Kasım 2021 Perşembe 16:53
  • ABD Tarihi Eserleri Güney Kıbrıs’a İade Etti25 Kasım 2021 Perşembe 16:37
  • 21 Ve 23 Yaşındaki İki Genç Araç Ve Tüfek Çaldı25 Kasım 2021 Perşembe 16:22
  • Morton İngiltere’nin Tezlerini Yineledi25 Kasım 2021 Perşembe 16:04
  • Güney Kore köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor25 Kasım 2021 Perşembe 14:41
  • Güney Kıbrıs'ta 6 bin ton HELLİM rezervi!24 Kasım 2021 Çarşamba 18:35
  • Güney Kıbrıs'ta gıda kuponu için cinayet24 Kasım 2021 Çarşamba 12:46
  • Rum taksiciler eylem yaptı24 Kasım 2021 Çarşamba 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti