  • BIST 107.770
  • Altın 273,509
  • Dolar 5,7935
  • Euro 6,4210
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin temyiz başvurusunu reddetti

» »
Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıslı Türk müteveffa A. Ali terekesi Fisun Ali ile Helva Trading Ltd şirketinin, mandamus imtiyaz emri verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin temyiz başvurusunu reddetti

Alihtia’nın haberine göre Rum Yüksek Mahkemesi’nin reddettiği mandamus imtiyaz emriyle, Fisun Ali’nin temsil ettiği mülkteki binalara ilişkin Larnaka Tapu siciline işlenmiş her türlü belgenin, depozitin, notun, külfetin veya kısıtlamanın silinmesi talep ediliyordu.

Helva Trading Ltd’in, A. Ali terekesi olarak Fisun Ali aleyhine dava açtığı, araziden her bir binanın satışı için ayrı ayrı açılan davalar, davaların her biri için özel anlaşmaya dair uzlaşı emri verilmesiyle sonuçlandırıldığı belirtildi.

Haberde, kararın, dava konusu olan her bir binanın belirli bir zaman içerisinde Helva Trading Ltd’ne devredilmesi ve belirli bir meblağla birlikte masrafları ödemesi öngörülen şirketin anılanlardan hiçbiri yerine getirmediğinden anlaşmanın geçersiz olduğu kaydedildi.

Fisun Ali’nin avukatlarının Larnaka Tapu Dairesi’ne, ilgili mahkeme emrini de eklemek suretiyle, iki davanın konusu olan gayrı menkul üzerinde var olan herhangi bir engelin ‘kaldırılması’ için emir verilmesi talebiyle üç ayrı mektup gönderdiği belirtildi.

Habere göre, Tapu Dairesi iki mektuba cevap vermedi, üçüncü mektuba ise daire müdürü imzasıyla “herhangi bir kayıt veya külfetin kaldırılması talebiniz, Yüksek Mahkeme kararında böyle bir ifade olmadığı için yerine getirilemez” cevabı verildi.

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, mandamus imtiyaz emri vermeyi de Tapu Dairesi müdürünün ifade ettiklerinin yerinde olduğu gerekçesiyle reddettiğine işaret edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiprianu’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar09 Aralık 2019 Pazartesi 13:00
  • RMMO subaylarının eğitimi için panel düzenlenecek09 Aralık 2019 Pazartesi 12:59
  • “Kıbrıs’ın kuzeyinde doğal gaz yoktur ve Türkiye bunu biliyor”08 Aralık 2019 Pazar 19:10
  • Neofitu, Rum Yönetimi’nin Lahey Adalet Divanına başvurması konusunda değerlendirmelerde bulundu08 Aralık 2019 Pazar 15:50
  • Güney Kıbrıs’ta Anayasa değişikliği: Başkan ve Başkan Yardımcısı artık 2 dönem görev yapabilecek07 Aralık 2019 Cumartesi 14:10
  • AP’de Maraş konusunda karar07 Aralık 2019 Cumartesi 14:00
  • Birleşmiş Milletler 18 bölgede mayın kontrolü yaptı07 Aralık 2019 Cumartesi 13:50
  • İsrail askerleri güneyde tatbikatları sürdürüyor07 Aralık 2019 Cumartesi 13:43
  • Tekke Bahçesi’ndeki kazı çalışmalarında üç Rum’a ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi07 Aralık 2019 Cumartesi 13:22
  • RMMO mensuplarına konuşma özgürlüğü getiriliyor07 Aralık 2019 Cumartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti