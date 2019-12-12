  • BIST 109.230
  • Altın 274,581
  • Dolar 5,7926
  • Euro 6,4462
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rum-Yunan Denizcilik ve Yatırım Forumu iş birliği perspektifleri

» »
Atina’da 10 Aralık’ta düzenlenen Yatırım Forumu’nda Rum ve Yunan girişimlerinin denizcilik ve yatırım fonları alanlarında büyük işbirliği perspektifleri saptandığı bildirildi.
Rum-Yunan Denizcilik ve Yatırım Forumu iş birliği perspektifleri

Alithia ve diğer gazetelere göre yatırım forumu Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Rum-Yunan Yatırım Derneği, Yunanistan Merkezî Yatırımcılar Birliği ve tarafından, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve “Enterprise Europe Network”ün desteğiyle düzenlendi.

Forumda konuşan Rum Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın birçok alanda iş birliği yapabileceğini söyledi, denizcilik ve yatırım fonlarını buna örnek gösterdi. Rum ekonomisine ilişkin veriler de açıklayan İrodotu, ekonominin önümüzdeki dönemde de, AB içerisindeki en yüksek değerlerden olan yaklaşık yüzde 3 oranında büyümeye devam edeceğini, bankacılık sektörünün durağanlık dönemini kapatarak istikrar dönemine girdiğini söyledi. İrodutu ancak, batık kredilerin 8 milyar 900 milyon Euro’ya ulaştığını, özel borçların ise çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

Rum-Yunan Yatırım Derneği  Başkanı Yosif Yosif de KEVE başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada Rum ve Yunan ekonomilerinin memorandum sürecinden çıktığını, yeniden kalkınma yörüngesine girdiğini ve iki ülkenin iş birliğine dair yeni inisiyatifler alınmasına olanak tanıyacak yeni olgular meydana geldiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IMF Rum yönetimini uyardı11 Aralık 2019 Çarşamba 14:57
  • AKEL’den Rum hükümetine doğal gaz konusunda eleştiri11 Aralık 2019 Çarşamba 14:44
  • AKEL: “Militarizasyon ve polis devleti kentin niteliğine uymuyor”11 Aralık 2019 Çarşamba 14:41
  • ABD’den Güney Kıbrıs’ta kayıtlı şirketlere yaptırımlar11 Aralık 2019 Çarşamba 14:19
  • Rum makamları İranlı siyasi sığınmacının güvenilir olmadığına Google ve Wikipedi ile karar verdi11 Aralık 2019 Çarşamba 14:17
  • Avrupalıların önceliği iklim değişikliği, Kıbrıslı Rumların ise gençlerin işsizliği11 Aralık 2019 Çarşamba 14:11
  • Kokain tasarrufu nedeniyle 2 kişi gözaltında11 Aralık 2019 Çarşamba 14:09
  • “Rum yönetimi için BM yolu kapalı, yönelebileceği tek yer AB”11 Aralık 2019 Çarşamba 12:26
  • Anastasiadis hatalarından ders almak yerine, kendi kendine plan yaptı10 Aralık 2019 Salı 19:58
  • Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin temyiz başvurusunu reddetti10 Aralık 2019 Salı 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti