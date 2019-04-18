Rum-Yunan eğitim komitelerinin temasları

Yunan Meclisi Eğitim İşleri Komitesi üyelerinin, Güney Kıbrıs’a ziyareti çerçevesinde dün Meclis Eğitim Komitesi üyeleriyle bir araya geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yapılan temaslarda, iki ülke arasındaki eğitim konularındaki prosedürlerle ortaya çıkan boşluklar ve zorluklar yanı sıra ezelden beridir var olan iş birliğinin ele alındığı kaydetti.

Gazete, komitelerin iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesi yöntemlerini ele aldıklarını, aynı zamanda bazı kararlara vardıklarını da ekledi.