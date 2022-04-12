Rum-Yunan-İsrail Enerji Bakanları Kudüs'te Bir Araya Geldi

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Kudüs’te Yunanistan ve İsrail Enerji bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “EuroAsia Interconnector projesinin, enerji güvenliği aynı zamanda Avrupa piyasaları ve başka yerlere enerji tedarikine ilişkin oyunun kurallarını değiştirme olanağına sahip olduğunu” söyledi.

Pilidu’nun üçlü görüşmenin ardından “iyimser mesajlar” verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Pilidu’nun yaptığı açıklamada, stratejik işbirliklerinin, özellikle şu an Ukrayna’da var olan kriz esnasında olduğu gibi, istikrarsızlık dönemlerindeki önemine işaret etti.

Pilidu, bu işbirliklerinin yalnızca bölgedeki ve ülkeleri arasındaki dostluk bağlarının avantajlarını içermekle kalmayıp, enerji güvenliği alanında dünyaya ve Avrupa’ya sağlayabilecekleri alternatif çözümler için pratik sonuçlar getirdiğini de ifade etti.

Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü görüşme esnasında ele alınan temel enerji programlarından birinin “EuroAsia Interconnector” projesi olduğunu da belirten gazete, Pilidu’nun yaptığı açıklamada, bahse konu proje için Avrupa Birliğinden 650 milyon Euro’dan fazla finansman sağlamayı başarmalarından ötürü gurur duyduklarını söylediğini iletti.

Bunun, bahse konu argümanı gerçeğe dönüştürdüğünü kaydeden Pilidu, hali hazırda projenin inşa edilmesine devam etmeyi taahhüt ettiklerini ifade ederek, bu projenin, bugün dünyada meydana gelen birçok probleme rağmen, enerji güvenliği aynı zamanda Avrupa piyasaları ve başka yerlere enerji tedarikine ilişkin oyunun kurallarını değiştirme olanağına sahip olduğunu yineledi.

Avrupa piyasalarına Doğu Akdeniz’den doğal gaz tedarik etmeyi hedefleyen “EastMed” projesiyle ilgili olarak ise Pilidu, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu ile kurulmuş olan ve enerji işbirliği çerçevesini bölgesel aşamaya yerleştiren çalışma gruplarının, bu tarz projelerin tartışılması için mükemmel bir ortam olduklarını ifade etti.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ile İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmenin tamamlanmasının ardından, Elharrar’ın, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki “Afrodit” yatağı ile İsrail’in “İsai” yataklarıyla ilgili olarak, iki ülke arasında var olan anlaşmazlığın çözümünün başlangıcı için üzerinde anlaşmaya varılan prosedürü açıkladığını da yazdı.

Gazeteye göre Elharrar, ortaklaşa bir şekilde, iki ülke adına çalışma gruplarının işbirliği sürecini belirleyecek olan bir yol haritası tayin edileceğini ifade ederken, çalışma gruplarının ayda bir toplanacaklarını, iki bakanın da anlaşmazlığın mümkün olan en kısa zamanda çözülmesi için, karşılıklı bilgilendirme görüşmeleri yapacaklarını ifade etti.

Elharrar, ilk adım olarak, ortak kabul gören bir uzman atanmasına karar verildiğini ve bunun yapacağı çalışmanın çalışma grupları tarafından belirleneceğini de dile getirdi.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ise açıklamasında, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in çok taraflı enerji projelerindeki işbirliğinin, üçlü bölgesel işbirliğinin daha fazla gelişmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Skrekas, bu programların uygulanmasının, ülkelerinin, geniş bölgenin ve Avrupa’nın yararına olacağını çünkü enerji güvenliğinin daha fazla güçleneceğini sözlerine ekledi.