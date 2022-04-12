  • BIST 2.463,76
  • Altın 924.79
  • Dolar 14.5925
  • Euro 15.8377
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Rum-Yunan-İsrail Enerji Bakanları Kudüs'te Bir Araya Geldi

» »
Rum-Yunan-İsrail Enerji Bakanları Kudüs'te Bir Araya Geldi
Rum-Yunan-İsrail Enerji Bakanları Kudüs'te Bir Araya Geldi

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Kudüs’te Yunanistan ve İsrail Enerji bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “EuroAsia Interconnector projesinin, enerji güvenliği aynı zamanda Avrupa piyasaları ve başka yerlere enerji tedarikine ilişkin oyunun kurallarını değiştirme olanağına sahip olduğunu” söyledi.

Pilidu’nun üçlü görüşmenin ardından “iyimser mesajlar” verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Pilidu’nun yaptığı açıklamada, stratejik işbirliklerinin, özellikle şu an Ukrayna’da var olan kriz esnasında olduğu gibi, istikrarsızlık dönemlerindeki önemine işaret etti.

Pilidu, bu işbirliklerinin yalnızca bölgedeki ve ülkeleri arasındaki dostluk bağlarının avantajlarını içermekle kalmayıp, enerji güvenliği alanında dünyaya ve Avrupa’ya sağlayabilecekleri alternatif çözümler için pratik sonuçlar getirdiğini de ifade etti.

Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü görüşme esnasında ele alınan temel enerji programlarından birinin “EuroAsia Interconnector” projesi olduğunu da belirten gazete, Pilidu’nun yaptığı açıklamada, bahse konu proje için Avrupa Birliğinden 650 milyon Euro’dan fazla finansman sağlamayı başarmalarından ötürü gurur duyduklarını söylediğini iletti.

Bunun, bahse konu argümanı gerçeğe dönüştürdüğünü kaydeden Pilidu, hali hazırda projenin inşa edilmesine devam etmeyi taahhüt ettiklerini ifade ederek, bu projenin, bugün dünyada meydana gelen birçok probleme rağmen, enerji güvenliği aynı zamanda Avrupa piyasaları ve başka yerlere enerji tedarikine ilişkin oyunun kurallarını değiştirme olanağına sahip olduğunu yineledi.

Avrupa piyasalarına Doğu Akdeniz’den doğal gaz tedarik etmeyi hedefleyen “EastMed” projesiyle ilgili olarak ise Pilidu, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu ile kurulmuş olan ve enerji işbirliği çerçevesini bölgesel aşamaya yerleştiren çalışma gruplarının, bu tarz projelerin tartışılması için mükemmel bir ortam olduklarını ifade etti.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ile İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmenin tamamlanmasının ardından, Elharrar’ın, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki “Afrodit” yatağı ile İsrail’in “İsai” yataklarıyla ilgili olarak, iki ülke arasında var olan anlaşmazlığın çözümünün başlangıcı için üzerinde anlaşmaya varılan prosedürü açıkladığını da yazdı.

Gazeteye göre Elharrar, ortaklaşa bir şekilde, iki ülke adına çalışma gruplarının işbirliği sürecini belirleyecek olan bir yol haritası tayin edileceğini ifade ederken, çalışma gruplarının ayda bir toplanacaklarını, iki bakanın da anlaşmazlığın mümkün olan en kısa zamanda çözülmesi için, karşılıklı bilgilendirme görüşmeleri yapacaklarını ifade etti.

Elharrar, ilk adım olarak, ortak kabul gören bir uzman atanmasına karar verildiğini ve bunun yapacağı çalışmanın çalışma grupları tarafından belirleneceğini de dile getirdi.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ise açıklamasında, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in çok taraflı enerji projelerindeki işbirliğinin, üçlü bölgesel işbirliğinin daha fazla gelişmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Skrekas, bu programların uygulanmasının, ülkelerinin, geniş bölgenin ve Avrupa’nın yararına olacağını çünkü enerji güvenliğinin daha fazla güçleneceğini sözlerine ekledi.

   

          

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis bazı temaslarla Kıbrıs sorununa odaklanacak11 Nisan 2022 Pazartesi 11:25
  • Güney Lefkoşa’da “Solomu Meydanı’nda” bir bebek cesedi bulundu11 Nisan 2022 Pazartesi 11:24
  • Güney Kıbrıs Yeşil Hidrojen Kullanımında Yol Haritası İçin AB'den Destek Talebinde Bulundu10 Nisan 2022 Pazar 18:21
  • Rum Tarım Bakanlığı Hellim Üretiminde ''Menşe İsmi Korumalı Ürün Kriterlerini Korumakta Kararlı10 Nisan 2022 Pazar 18:09
  • Eski Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis Hayatını Kaybetti10 Nisan 2022 Pazar 17:32
  • Ruslar Larnaka'da ''Savaşa Destek'' Gösterisi Yaptı10 Nisan 2022 Pazar 17:17
  • Grup Yorum Güney Kıbrıs'a Konser Verecek10 Nisan 2022 Pazar 17:05
  • Kinder ürünleri toplanıyor10 Nisan 2022 Pazar 16:51
  • Pilidu: ENI-TOTAL İki Sondajla İlerleyen Haftada Çalışmaya Başlıyor10 Nisan 2022 Pazar 14:53
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ın Ziyaretinin Geride Bıraktıkları10 Nisan 2022 Pazar 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti