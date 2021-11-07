Rum, Yunan, İsrail, Mısır Ve Filistin Enerji Bakanları Bir Araya Geliyor

Rum, İsrail, Mısır, Yunanistan ve Filistin’in enerjiden sorumlu bakanlarının 10-12 Kasım’da Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek “Enerji Paneli ve Kıbrıs Doğu Akdeniz Fuarı” çerçevesinde bölge ve Avrupa için daha temiz enerjiye geçiş konusunu görüşeceği bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Mısır Enerji Bakanı Tarık El Molla, İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar ve Filistin Yönetimi Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi Başkanı Zafer Milhem’in yer alacağı panel ve beraberindeki fuar sektörde büyük ilgi uyandırdı.

150 şirketi konuk edecek fuarı 3 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini belirten gazete panel çerçevesinde, petrol ve doğal gaz, denizcilik, yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla atölye çalışmaları da yapılacağını belirtti.