Rum-Yunan-Mısır Savunma Bakanları Atina’da görüştü

Rum, Yunan ve Mısır savunma bakanları Atina’da üçlü görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşme sonrasında Türkiye’yi “kınayan” bir ortak açıklama yayımlandı.

Fileleftheros’un haberine göre, dün Atina’da gerçekleşen görüşme sonrasında Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikolas Panayotopulos ve Mısır Savunma Bakanı Muhammed Ahmet Zaki sözde Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde “yasadışı faaliyette bulunduğu, Ege’de kışkırtıcı davrandığı ve Suriye’yi istila ettiği” iddiasıyla Türkiye’yi kınadı.



Ortak bildirgede üç ülke savunma bakanları, savunma ve savunma-teknik alanında halihazırda yapılanmış olan işbirliklerini daha da genişletme ve güçlendirme kararlılık ve iradelerini dile getirdi. Bir sonraki üçlü görüşmenin, 2020’de Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği kaydedildi.



Gazete Rum, Yunan ve Mısır savunma bakanlarının “MEDUSA 2019” kod isimli çok uluslu tatbikatın son aşamasını izlemek üzere bugün Girit’e gideceğini de haberine ekledi.