Rum-Yunan stratejik koordinasyon çerçevesi belirlenecek

Rum gazeteleri, geçirdiği ameliyat sonrasında Limasol’daki evinde nekahet döneminde bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Miçotakis ve heyetini Rum Başkanlık Sarayı’nda kabul edeceğini ve bu ziyaret çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında stratejik koordinasyon çerçevesi belirleneceğine işaret etti.

Fileleftheros, “Tepki Çerçevesini Belirliyorlar… Kiriakos Miçotakis’in Kıbrıs’a İlk Ziyareti Meydan Okumaların Gölgesi Altında… Dendias Türklere Cevap Verileceğini Söyledi” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin, bölgedeki faaliyetlerinin “hem Güney Kıbrıs’ı hem de Yunanistan’ı etkilediğini, bunun da iki ülkeyi, gösterecekleri tepkilere dair bazı somut kararlar almaya zorladığını” savundu.

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşecek Miçotakis-Anastaiadis görüşme gündeminde “iki ülkeyi ilgilendiren büyük konular” var. Rum tarafı yeni Yunan hükümetinin gerek Kıbrıs sorunu, bölgesel üçlü işbirliklerinin geleceği gerekse Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemlerle ilgili ilk tezlerini, Yunan tarafı da Rum Yönetimi’nden bu konulardaki görüşlerini işitme beklentisinde.

Gazeteye göre, Türkiye’nin Rodos ve Meis adalarının güneyinde araştırma yapma planlamaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesi, Kıbrıs’la ilgili gayriresmî bir konferans ihtimali, Eylül’deki BM Genel Kurulu, Türkiye’nin AB önlemlerine tepkileri v.b. için oluşturulacak hareket çerçevesi konusunda görüş alış verişi gerekli görüldü.

Haberi iç sayfasında, “Miçotakis’in Kıbrıs Sorunu ve Enerji Konuları Açısından Çok Kritik Dönemeçteki Ziyareti” başlığı altında detaylandıran gazete, bu ilk görüşmede Rum-Yunan ilişkilerinin ana gündem konuları olan Doğu Akdeniz’deki durum, Kıbrıs sorunu ve beklenen gelişmeler, oluşturulan üçlü işbirlikleri ve bunların nasıl ilerlediği ve enerji konularının ele alınacağını yazdı.

Habere göre, bunun paralelinde bölgeye yeni Amerikan yaklaşımı, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine dair AB içerisinde yapılacak hareketler gibi ortak meselelerin yönetimine dair görüş alış verişinde bulunulacak.

DAİMİ BÖLGESEL ENERJİ İŞBİRLİĞİ SEKRETERLİĞİ KONUSUNDA YUNANİSTAN’IN NABZI TUTULACAK

Bölge ülkeleri ile ilişkilerin derinleştirilmesinde çok çaba harcayan Rum tarafı, bugüne kadar kurulan üçlü işbirliklerinin nasıl devam ettiğini ve güçlendiğini görmeye çalışacak. Bölgesel işbirliklerinin koordinesi için Güney Kıbrıs’ta daimi bir sekreterlik kurulması meselesinde ise Yunanistan daimi temsilcisinin görüş belirtmesi bekleniyor. Gecikme, Yunanistan’daki hükümet değişimi nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki genel yeniden düzenlemeye bağlanıyor.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu Miçotakis’in bu sabah başlayıp, yarın öğlen tamamlanacak Güney Kıbrıs ziyaretini “Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın meydan okumalarla karşı karşıya olduğu kritik bir döneme denk gelen çok önemli bir ziyaret” diye niteledi.

Prodromu Miçotakis ziyaretinin sembolik önemi dışında istişarelerde bulunulması için de bir fırsat olduğuna işaret etti ve “ama ortak süreç belirlenecek demiyorum çünkü ülkelerimiz arasında istişareler sürekli olduğundan, ortak süreç vardır” dedi.

Miçotakis’e bu ziyaretinde Yunanistan Dışişleri, Enerji bakanları ile Yunan Hükümet Sözcüsü’nün eşlik edeceğini belirten Prodromu, geçen günler içerisinde de Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nı ağırladıklarını hatırlattı.

Prodromu “dolayısıyla, Türkiye’nin bu tahrikkarlığına nasıl son verebileceğimizi ve müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümünü nasıl isteyeceğimizi görmek için bütün hassas meselelerde istişareler yapılıyor” ifadesini kullandı.

“Yunanistan’ın Kıbrıs sorunundaki icraatlar konusunda pozisyonunu yeniden teyit etmesine gerek var mı” sorusuna karşılık Prodromu Yunanistan’ın da Güney Kıbrıs’ın da ezelden beridir Kıbrıs sorununa müzakereler aracılığıyla, BM kararlarına ve AB ilkelerine, Uluslararası Hukuka dayalı bir çözümden yana olduğunu” söyledi, şunları ekledi:

“Sürekli devam eden ve şimdi iki devlet lider düzeyinde yeniden teyit etmesi gereken mutabakatlar, Türk tarafının, maalesef yalnız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni müzakerelerin yeniden başlama prosedürünü de sınayan faaliyet ve entrikalarının yönetilmesiyle ilgilidir.”

DENDİAS: “BU ZİYARET TÜRKLERE MESAJ VERECEK”

Haberde Miçotakis’in heyetinde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın önceki gün ve dün gerçekleştirdiği İsrail ve Ürdün ziyaretleri sırasında, Miçotakis’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarete de değinerek “Bu ilk ziyaretin Türklere, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve egemenlik haklarının ihlalinin kabul edilemeyeceği mesajı verilecek” dediği kaydedildi.

Alithia’nın haberine göre, Yunanistan-İsrail ilişkilerinin ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail işbirliğinin önemine de değinen Dendias, üçlü işbirliklerinin, ABD’nin de katılımıyla bazı alanlarda genişletilmeye çalışıldığını söyledi.

“MİÇOTAKİS’İN ZİYARETİ ÇOK KRİTİK BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞİYOR, ONU İYİ KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Miçotakis’in ziyaretinin “Kıbrıs sorunu açısından çok kritik ve kavşak önemde bir dönemde gerçekleşmekte olduğunu, bu nedenle Yunanistan Başbakanı’nı iyi karşılamak zorunda olduklarını” söyledi.

Rum ve Yunan hükümetlerinin özellikle “Türk entrikalarını göğüsleyebilmek” için işbirliği yapması gerektiğini savunan Papadopulos, “milli çıkarlarımızı, milli haklarımızı savunma yöntemlerini birlikte bulmak zorundayız çünkü kritik bir kavşaktayız. Şiddet tehdidine, saldırganlığa ve yayılmacılığa boyun eğmeyeceğimiz mesajını vermeliyiz” dedi şunları ekledi:

“Önümüzde çözüm mücadelesi var ama Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılması ve bizim yok olmamızın reçetesi olacak herhangi bir çözüm değil. Ada’mızın zorla ikiye bölünen parçalarının yapıştırılması değil halkın ve ülkenin gerçek yeniden birleşmesi için mücadele ediyoruz, etmeliyiz. Mücadelemiz belirsiz bir yarın değil kesin bir gelecek öngörmeli, özgürlük mücadelesi olmalı, daha azı değil.”

Haberi “Miçotakis’in Başbakan Olarak İlk Ziyareti… Türkiye’ye Mesajlar… Miçotakis’in Ziyareti, AB Düzeyinde Dahi Türk Tehditleri Arasında Özellikle Önemli Addediliyor, Gelişmeler de Kıbrıs ve Yunanistan’ı Tam Uyum İçerisinde Bulmalı” başlık ve spotlarıyla aktaran gazete “ancak, Miçotakis’in Türkiye’ye karşı tavrını ve Erdoğan’ın tepkisini görmemiz de çok önemli” vurgusunu yaptı.