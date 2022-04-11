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Rum, Yunan ve İsrail Enerji bakanları bugün Kudüs’te bir araya geliyor

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Rum, Yunan ve İsrail Enerji bakanları bugün Kudüs’te bir araya geliyor.
Rum, Yunan ve İsrail Enerji bakanları bugün Kudüs’te bir araya geliyor

Rum, Yunan ve İsrail Enerji bakanları bugün Kudüs’te bir araya geliyor.


Politis ve diğer gazetelere göre, üç ülkenin enerji işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin ele alınacağı görüşmede “EuroAsia Interconnector” isimli elektrik bağlantısı ve “East Mediterranean Gas Forum” örgütünün çalışmaları masaya yatırılacak, üçlü oluşumlarının ABD ile daha da güçlendirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunulacak.


Üçlü görüşmenin ardından Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu İsrailli dengi Karine Elharrar, Güney Kıbrıs ve İsrail heyetlerinin de katılacağı bir görüşme gerçekleştirecek. Akşamüzeri ise Rum, Yunan ve İsrail Çalışma Grubu “EuroAsia Interconnector” projesiyle ilgili imzaladıkları Karşılıklı Anlayış Memorandumu’nun uygulanması ile ilgili ilk toplantısı yapılacak.

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