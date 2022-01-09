Rumiçişleri Bakanı Nuris AB’yi Tehdit Etti…

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris AB’yi, mülteciler konusunda kendilerine yardımcı olmaması durumunda “Avrupa cenneti kapılarını açmakla” tehdit etti.

Haftalık Simerini Nuris ile yaptığı söyleşiyi “Sel Geliyor, Avrupa Akışın Kesilmesi İçin Bize Yardım Etmezse Boğulmamak İçin AB ‘Kapılarını’ Açacağız” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Nuris “Brüksel, Türkiye’ye uygun talimatlar vererek mülteci akışını kesmezse, Kıbrıs’ın selden korunmak için ‘Avrupa cenneti kapılarını’ diğer üye ülkelere doğru açma zamanının çok da uzak olmadığını anlamalıdır” ifadesini kullandı.

Yeşil Hat’ı Rum yönetiminin Türkiye üzerinden mülteci akışını kısma çabasındaki “Aşil’in Topuğu” (zayıf nokta) olarak nitelendiren Nuris “sorunun tek çözümü geliş sayısını kısıtlamak ve dönüş sayısını artırmaktır. Mülteci sorununun göğüslenmesi konusundaki İçişleri Bakanlığı’nın 2022’deki ana önceliği budur” dedi.

Nuris,sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs, siyasi düzeyde, Yeşil Hat’ın dış sınırımız olmadığını ancak binlerce düzensiz mültecinin ülkeye giriş koridoru olduğu andan itibaren, Avrupa dış sınırı olarak korunması gerektiğini açıkça Brüksel’e iletti”