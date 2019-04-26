Rumlar AB üyesi olmaktan memnun

Politis gazetesi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) dün açıkladığı Eurobarometre’ye göre, Rumların yüzde 60’ının, referandum yapılsa, AB üyesi olmaya devam edilmesi yönünde oy kullanacaklarını belirttiğini yazdı.

Eurobarometre’ye göre Rumların yüzde 59’u, AP seçiminin ne gün olduğunu bildiklerini belirtirken, (bu rakamın bir önceki Eurobarometre’ye kıyasla yüzde 36’dan yüzde 59’a çıktığı kaydediliyor), yüzde 91’i de, AP’ın daha önemli bir rol oynaması gerektiğine inanıyor.

Gazete, Eurobarometre’de Rumların yüzde 52’sinin, AB üyeliğinin “iyi bir şey” olduğunu ifade ettiklerini de yazdı.

Eurobarometre’ye göre Rumlar ayrıca, AP seçimi kampanyalarında gençlerin karşı karşıya olduğu işsizlik, ekonomi ve kalkınma konularına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rumların AP seçimi kampanyalarında güvenlik ve garantiler konularına öncelik verilmesini istediğini yazdı.