Rumlar ABD topraklarında Tatar-Aliyev görüşmesine benzer bir görüşme olmasından "çok kaygılı"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve heyetinin, BM Genel Kurulu kapsamında 19 Eylül’de başlayacak New York misyonunun sadece şahsı ve Rum tarafı ile ilgili olmayacağı, "Türk heyetini ve özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hareketlerini takibe alacağı" bildirildi.

Fileleftheros “Bir Göz Türk Hareketlerini İzliyor” başlıklı haberinde “bir göz Türk tarafının ve özellikle Ersin Tatar’ın hareketlerini izleyecek” vurgusunu yaptı.

Hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hem de Anastasiadis’in New York’a 19 Eylül’de ulaşmasının beklendiğini, Anastasidis’in Guterres’le 23 Eylül’de, Tatar’ın da sonraki bir günde görüşeceğini kaydeden gazete şöyle devam etti:

“Ancak bu görüşmenin haricinde Ersin Tatar’ın New York’a, Türkiye’nin daha önce kendisine sağladığı ‘Cumhurbaşkanı’ olarak ‘resmî temaslarda’ bulunmak üzere gitmesi bekleniyor. Lefkoşa’yı daha çok, Türkiye şemsiyesi altında gerçekleşecek bu temaslardır kaygılandırıyor. Kısa süre önce Ersin Tatar Türkiye’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmenin sert tepkisini çeken Lefkoşa belirli girişimlerde bulundu. Kıbrıs hükümeti, bunların Amerikan toprağında tekrarlanmaması için belirli faaliyetlerde bulunacak.”

Gazete geçen yıl BM Genel Kurulu için New York’a Genel Sekreter’in, bir Kıbrıs Özel Danışmanı ataması muradıyla giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu yılki muradının, “yarı-temsilci” olarak iş görebilecek bir BM yetkilisinin bir rol üstlenmesi olduğunu kaydetti.

Haberinin “Yeniden Başlamak İçin ‘Yarı Temsilci’ Formülü ile… Nikos Anastasiadis İşaret Olmadan Ersin Tatar’ın Mektubuna Cevap Vermeyi Uygun Bulmuyor” başlıklı bölümünde Anastasiadis’in, bir "yarı-temsilci" atanmasının bile Kıbrıs sorununda yeni hareketlilik olmasına katkı sağlayacak bir gelişme addettiğini yazdı.