  • BIST 3.921,06
  • Altın 978.809
  • Dolar 18.585
  • Euro 18.2496
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Rumlar BM'nin bu konudaki tutumundan rahatsız...

» »
Lefkoşa bölgede bulunan Taksim Stadı’nın yeniden düzenlenerek Çetinkaya Futbol Takımı’nın kullanımına verilmesi Rum hükümetini endişelendirdi. Rum tarafının özellikle BM’nin bu konudaki tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi.
Rumlar BM'nin bu konudaki tutumundan rahatsız...

Sahanın statüsünün değişmesinin söz konusu olmadığını, bölgenin, ara bölge içerisinde ve UNFICYP’in kontrolünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi: “ Lefkoşa BM’nin Tutumundan Endişeli – Çetinkaya Stadı’ndaki Çalışmalar Konusunda Taahhütler Verilmesine Rağmen Endişeler Var” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC makamlarının Taksim Stadı’nda yürüttüğü çalışmalar konusunda BM’nin takındığı tavrın Rum hükümetinde endişe yarattığını yazdı.

Sahanın ara bölgede bulunduğunu ve “ Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olduğunu” iddia eden gazete, Rum hükümetinin, şu ana kadar resmi bir açıklama yapmamasına karşın endişe ve düşüncelerini BM’ye sözlü ilettiğini, duyulan bu memnuniyetsizliğin BM’nin daha üst makamlarına da iletileceğini vurguladı.


Gazete haberinin devamında, UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamaya yer verdi.

Sıddık açıklamasında, “Sahanın statüsünün değişmesinin söz konusu olmadığını, aksi yönde yapılan iddia ve söylemlerin yanlış ve aldatıcı olduğunu” ifade etti.

"Sahanın, tıpkı eskiden olduğu gibi, futbol maçları için kullanılacağını, ara bölgedeki statüsünün korunması ve devamı için ise sıkı kuralların uygulanacağını” belirten Sıddık, “Bölgenin, ara bölge içerisinde ve UNFICYP’in kontrolünde kalmaya devam edeceği” iddiasında da bulundu.

Gazete haberinin devamında, EDEK ve Çevreciler Hareketi’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ve konunun çeşitli Kıbrıs Türk gazetelerinde nasıl yer aldığın da yer verdi.

EDEK’ten yapılan açıklamada, Rum hükümetinin “sistematik kışkırtmalar karşısında sessiz kalınamayacağı, işgal rejimine yönelik siyasi ve ekonomik önlemlerin alınması gerektiği” ifade edildi.

“Maraş, Strovilya (Akyar) ve Denya’da olanların şimdi de ara bölgedeki Çetinkaya stadında yaşanmakta olduğu” iddia edilen açıklamada, bu gelişmelerin sebebinin ise BM ve Rum hükümetinin “bu kışkırtmalar karşısında yetersizliği kalması olduğu” öne sürüldü.

Haber Haravgi'de “UNFICYP: Çetinkaya Stadının Statüsü Değişmiyor”; Alithia'da “UNFICYP Çetinkaya Stadının Kullanımı Konusunda Ne Diyor – Bölgenin Ara Bölge İçerisinde Kalmaya Devam Ettiğini Netleştiriyor”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağışlı hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu18 Ekim 2022 Salı 12:25
  • Kasulidis Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi temennisinde bulundu18 Ekim 2022 Salı 12:24
  • Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerde “Cyprus Made” ibaresi yer alacak18 Ekim 2022 Salı 11:34
  • Anastasiadis, Vatikan yolcusu, Papa ile görüşecek18 Ekim 2022 Salı 11:31
  • 2023 Rum başkanlık seçimine 7 milyon Euro bütçe ayrıldı17 Ekim 2022 Pazartesi 13:21
  • Şans eseri sürücü hafif yaralarla kurtuldu17 Ekim 2022 Pazartesi 13:04
  • “Lisi” (Akdoğan) sözde muhtarı İngiliz Üslerinden güvenliğin sağlanmasını istiyor17 Ekim 2022 Pazartesi 11:14
  • Yağışlı hava güney Kıbrıs'ta da etkili oldu17 Ekim 2022 Pazartesi 10:24
  • Rum yönetimi, KKTC’nin uluslararası toplantılara katılma girişimleri ve Maraş'taki gelişmelerde rahatsız16 Ekim 2022 Pazar 14:38
  • Petridis: Yunanistan’ın savunma kabiliyeti Kıbrıs’ı da kapsar16 Ekim 2022 Pazar 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti