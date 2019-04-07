Rumlar Brexit'i nasıl değerlendiriyor? İşte anket sonuçları!

Lefkoşa Üniversitesi/IMR”in, Simerini gazetesi adına yaptırmış olduğu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması-Brexit ve bunun etkilerine ilişkin anketin sonuçları açıklandı.

Simerini gazetesi, Lefkoşa Üniversitesi/IMR’nin, gazetenin kendi adına, 500 kişinin katılımıyla, yaptırmış olduğu Brexit anketinin sonuçlarına geniş bir şekilde yer verdi.



Gazete anket sonuçları neticesinde Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğunun, Brexit’in, ekonominin kritik alanlarında domino etkisi yapacağına inandığını yazdı.



Habere göre Güney Kıbrıs’ın, Brexit’ten ne derece etkileneceği sorusuna karşılık, ankete katılanların yüzde 37’si büyük ölçüde; yüzde 33’ü yeteri kadar; yüzde 27’si az; yüzde 3’ü ise hiç yanıtını verdi.



Brexit sonrasında AB’nin daha iyi yoksa daha kötü mü olacak sorusuna ise yüzde 56’sı daha kötü; yüzde 14’ü aynı iyi; yüzde 21’i daha iyi; yüzde 9’u ise aynı kötü kalacağı şeklinde cevap verdi.



Brexit kararını nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki soruya ise yüzde 71’i olumsuz; yüzde 24’ü olumlu; yüzde 5’i ise ne olumlu ne olumsuz yanıtını verdi.



Brexit’ten dolayı Güney Kıbrıs’ta hangi sektörlerin etkileneceği sorusu üzerine ise yüzde 53’ü turizm; yüzde 45’i ekonomi; yüzde 41’ i eğitim-öğretim; yüzde 39’u ticaret; yüzde 13’ü çalışma ilişkileri; yüzde 6’sı diplomasi; yüzde 4’ü güvenlik; yüzde 2’si ise tarım politikası cevabını verdi.



Brexit’ten dolayı Güney Kıbrıs’ın İngiliz Üslerinin statüsünü gündeme getirmesi gerektiğine inanıyor musunuz sorusuna yüzde 74’ü “hayır”, yüzde 26’sı ise “evet” şeklinde görüş ortaya koydu.



Güney Kıbrıs’ın, Birleşik Krallık gibi, AB’de kalma ya da ayrılma konusunda referandum yapması gerektiğine inanıyor musunuz sorusu karşısında ise katılanların yüzde 88’i “hayır”, yüzde 12’si “evet” dedi.

Brexit, Avrupa Birliği’nde hangi sektörleri etkileyecek sorusuna ise yüzde 65’i ekonomi; yüzde 37’si ticaret; yüzde 26’sı turizm; yüzde 23’ü eğitim-öğretim; yüzde 9’u çalışma ilişkileri; yüzde 8’i güvenlik; yüzde 7’si diplomasi yanıtını verdi.