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Rumlar Cenevre’nin ardından çözüme daha çok yaklaşıldığını düşünmüyor

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Rumlar Cenevre’nin ardından çözüme daha çok yaklaşıldığını düşünmüyor
Rumların, Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirilen görüşmeler ve konferansın ardından çözüme daha çok yaklaşıldığını düşünmedikleri haber verildi.

Simerini gazetesi IMR/Lefkoşa Üniversitesi’nin, 15 Ocak tarihinde 18 yaş ve üstü 500 kişiyle yaptığı ankete yer verdi.

Habere göre “Cenevre’deki konferansın ardından Kıbrıs sorunun çözümüne daha yakın olduğumuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 70’i olumsuz yanıt verirken, sadece yüzde 30’u olumlu yanıt verdi.

Gazete anketin verilerine göre üç Rum’dan 1’inin, Cenevre’nin sonuçlarının olumsuz olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

Habere göre “Cenevre konferansının sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu karşısında ankete katılanların yüzde 26’sı “olumsuz”, yüzde 40’ı “oldukça olumsuz” derken, yüzde 13’ü “olumlu”, yüzde 21’i de “oldukça olumlu” yanıtını verdi.

Rumların yarısından biraz fazlasının geçen hafta Cenevre’de olanları takip ettiğini kaydeden gazete, buna göre “Cenevre konferansı sırasında Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri ne derece takip ettiniz?” sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 20’sinin “büyük oranda”, yüzde 36’sının “oldukça büyük oranda” bilgisini verirken, yüzde 31’inin “az oranda”, yüzde 13’ünün de “hiç” şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

Gazete gelişmeleri takip edenlerin büyük bir çoğunluğunun 45-64 yaş guruna ait olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre’deki icraatları sorgulandığını ise katılımcılarından yüzde 37’sinin “biraz iyi”, yüzde 27’si “oldukça iyi” ve yüzde 11’i “çok iyi” değerlendirmesinde bulundu. Katılımcıların yüzde 25’i ise “hiç iyi değil” şekilde görüş belirtti.

Ankette, Rum Ulusal Konseyi üyeleri olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis eşliğinde Cenevre’ye giden muhalefet partilerinden DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın Kıbrıs konferansının açılış seremonisine katılmama kararıyla ilgili görüşleri de sorgulandı.

Buna göre katılımcıların yüzde 76’sı partilerin bu tutumunu hatalı bulduğunu söylerken, yüzde 24’ü doğru bulduğunu belirtti.

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