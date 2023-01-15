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Rumlar, “Eurobarometre” sonuçlarına göre pahalılıktan şikayetçi

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Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen özel bir “Eurobarometre” sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların pahalılıktan memnun olmadıkları ve endişeli oldukları ifade edildi.
Rumlar, “Eurobarometre” sonuçlarına göre pahalılıktan şikayetçi

Politis gazetesi, manşetinden yer verdiği haberinde, özel Eurobarometre’nin sonuçlarının, enflasyon baskılarının Rum toplumunu genel olarak etkilediğini ve ülkedeki durumların gidişatıyla ilgili endişeyi artırdığını gösterdiğini yazdı.

Haberde, Eurobarometre’ye katılanların yüzde 79’unun, artan yaşam maliyetleriyle mücadele edilmesi için hükümet tarafından alınan önlemlerden memnun olmadıklarını belirttikleri de kaydedildi.

Bunun geriye kalan Avrupalıların verdikleri yanıtların ortalamasından (yüzde 64) belirgin derecede yüksek olduğuna dikkat çeken gazete, Eurobarometre’ye katılanların yüzde 59’unun ise, çoğu kez veya ara sıra faturalarını ödeme konusunda zorluklarla karşılaştıklarını söylediklerini aktardı.

Bu oranın 6 ay öncesine göre yüzde 8 oranında artış gösterdiğini yazan gazete, Eurobarometre’ye katılanların yalnızca yüzde 9’unun mevcut gelirleriyle rahat yaşadıklarını söylediğini de aktardı.

Eurobarometre sonuçlarına göre Kıbrıslı Rumların beklentilerinin karamsar olduğunu ve Eurobarometre’ye katılanların yüzde 43’ünün, bugünden itibaren bir yıl içerisinde kişisel yaşam şartlarının daha kötü olmasını beklediklerini ileten gazete, Rum toplumunun neredeyse tamamının (yüzde 99) artan yaşam maliyetleri, fakirlik ve toplumsal dışlanmadan ötürü endişeli olduklarını da kaydetti.

Eurobarometre’ye katılanların yüzde 64’ünün, ilgili bir soruya, ülkenin yanlış yöne doğru hareket ettiği yanıtını verdiğini de yazan gazete, Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının (yüzde 46), Koronavirüs pandemisi, Ukrayna savaşı ve artan yaşam maliyetleri yüzünden yaşam standartlarının hali hazırda düştüğünü söylediğini de belirtti.

Bu oranın Güney Kıbrıs’ta ise yüzde 70’lere ulaştığını kaydeden gazete, artan yaşam maliyetlerinin ardından, Avrupa vatandaşlarının ikinci büyük korkusunun ise yüzde 82’lik bir oranla yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi olduğunu ve bu oranın Rum kesiminde ise yüzde 94 olduğunu ifade etti.

AB düzeyinde üçüncü sıradaki endişeyi iklim değişikliği ve Ukrayna’daki savaşın başka ülkelere sıçramasının oluşturduğunu kaydeden gazete, Kıbrıslı Rumları 3’üncü sırada en çok endişelendiren şeyin ise yüzde 93’lük oranla mülteci problemi olduğunu ve bunu yüzde 89’luk bir oranla iklim değişikliğinin izlediğini belirtti.

2022 yılı sonbaharında Avrupa Parlamentosu hesabına gerçekleştirilen Eurobarometre’nin, 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 27 AB üye ülkesinde gerçekleştirildiğini yazan gazete, toplamda 26 bin 431 AB vatandaşının yer aldığı Eurobarometre’de, Güney Kıbrıs’tan ise 505 kişinin katıldığını ekledi.

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