Yetkili kaynakların KHA’ya ilettiği bilgilere göre, Kıbrıs Rum tarafı, ekim ayı başlarında Derinya ve Lefke barikatlarının açılmasına hazır olacak. Habere göre Lefke’de yapılan çalışmaların ay sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

KHA’ya ulaşan haberlere göre, iki barikatın açılışı konusunun Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in 28 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde ele alınması bekleniyor.



Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve Barikatların Açılması Teknik Komitesi Başkanı Sotos Zakheos, bayındırlık dairesi ve teknisyenleri, çarşamba günü Lefke barikatı bölgesini ziyaret ederek özgür bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaları incelediler.



Barikattan geçenlerin pasaport kontrollerinin yapılacağı alanların hazır olduğu, asfaltlama çalışmalarının yapıldığı, çalışmaların ilerletildiği belirtilirken, işgal altındaki bölgelerde kontrol alanlarının henüz yapılmadığı açıklandı. Özgür bölgelerde, barikatların açılması için Lefke bölgesindeki çalışmaların önümüzdeki on gün içinde tamamlanacağı ve teknik açıdan Kıbrıs Rum tarafının her iki barikatı da açmaya hazır olacağı vurgulandı.



Lefke barikatının açılış hazırlıkları konusu perşembe günü Mavroyannis ve Zakheos’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkili hizmetlerin temsilcileriyle gerçekleştirecekleri görüşmede ele alınacak.

Aynı kaynağa göre, Derinya barikatı ile ilgili olarak, Kıbrıs Rum tarafı buna hazır; ancak geriye, hala daha bölgede bulunan ve ayrılmayan Türk askerine ait mevzilerin kaldırılması kalıyor.