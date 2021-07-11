Rumlar Maraş'a hemen dönmek istiyorlar

Bir grup Maraş kökenli Rum’un Rum yönetiminden kapalı Maraş’a dönmek ve yerleşmek için ödenek talebinde bulunduğu haber verildi.

Politis “Maraşlılar Bölünmüş Hükümet Aciz” başlıklı haberinde, Maraş kökenlilerin; Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurulması gerekip gerekmediği ve çağrılmaları halinde Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönülmesi gerekip gerekmediği konusunda ikiye bölündüğünü yazdı.

Her iki gruba mensup Maraş kökenlilerin yakın zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü kaydedilen haberde, Rum yönetiminin ilgileniyor görünmesine, yardım sözü vermesine rağmen aslında konuya savunma pozisyonunda yaklaştığına dikkat çekildi.

Rum yönetiminin bir yandan TMK’ya toplu başvuru yapılmasını istemediği, Maraş kökenlileri Türk tarafından çağrı gelmesi halinde kapalı Maraş’a geri dönmeye de cesaretlendirmediğine işaret edilen haberde, hareketlilik yokken ve Kıbrıs sorununun içine girdiği bu durumda, Rum yönetiminin gelişmelerde söz sahibi olmadığına vurgu yapıldı.