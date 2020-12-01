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Rumlar Önlemlere Öfkeli!

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GKRY'de koronavirüs pandemisinin yayılmasının önüne geçilmesi için 1-13 Aralık tarihleri arasında uygulanacak önlemlerin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte yeni önlemlerden etkilenmekte olan çalışanların da bu duruma sert tepki gösterdiği ifade edildi.
Rumlar Önlemlere Öfkeli!

 

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs pandemisinin yayılmasının önüne geçilmesi için 1-13 Aralık tarihleri arasında uygulanacak önlemlerin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte yeni önlemlerden etkilenmekte olan çalışanların da bu duruma sert tepki gösterdiği ifade edildi.

Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, yeni önlemlerin uygulanmaya başlanmasının ilk gününden, önlemlerden daha çok etkilenen kesimlerden tepkiler gelmeye başladığını yazdı.

Tepkilerin daha çok eve dağıtım ve paket servis hariç akşam 7’de kapanması gereken yeme içme yerlerinden geldiğini yazan gazete, yeme-içme yerleri haricinde kapanan spor salonlarının da duruma tepkili olduklarını belirtti.

1000 ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Öte yandan, gazete başka bir haberinde, ilk ve orta öğretime mensup bin öğrencinin korona virüs pandemisi yüzünden kendi kendilerini evlerinde izole ettiklerini ve dersleri uzaktan takip etmekte olduklarını yazdı.

Gazete, Limasol ve Baf’a giriş çıkışlar ile iki şehir arasındaki gidiş gelirlerle ilgili kısıtlamaların dün kalkmasının ardından, Limasol ve Baf bölgelerindeki lise öğrencilerinin de üç haftanın ardından okullarına döndüklerini kaydetti.

RAKAMLAR

Güney Kıbrıs’ta dün 72 yaşındaki bir kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiğini ve nihai ölüm sebebi Covid-19 olan kişilerin sayısının 49’a yükseldiğini kaydeden gazete, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 7 bin 551 test sonucunda 182 yeni vaka ve rapid testler sonucunda da 125 pozitif sonuca ulaşıldığını belirtti.

Gazete, Rum kesiminde toplam vaka sayısının 10 bin 565’e ulaştığını da ekledi.

Haravgi ise konuyla ilgili haberinde, şu an Rum tarafındaki hastanelerde 127 kişinin korona virüs tedavisi görmekte olduğunu yazdı.

RUM POLİSİNDEN EK TEDBİRLER

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum polisinin pandeminin yayılmasının önlenmesiyle ilgili önlemlerin uygulanması konusundaki planlamalarının değiştiğini ve Rum polisine artık RMMO askerlerinin yardımcı olmayacağını belirtti.

Gazete, Rum polisine yapılacak denetimler konusunda artık 4 daireden 42 çalışanın yardımcı olacağını ekledi.

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