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Rumlar Rusya’ya borcunu ödedi

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Rum Yönetimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, sosyal medya hesabından Rusya’ya olan borçlarına ilişkin açıklamadabulundu.
Rumlar Rusya’ya borcunu ödedi

Güney Kıbrıs’ın mali ihtiyaçlarını uluslararası piyasalardan karşılayabilecek duruma geldiğini savunan Georgiades, “Toplam 1,58 milyar Euroluk Rusya’ya olan borcumuzun tamamı kısa süre önce ödendi.” ifadesini kullandı.

Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinin ardından ekonomik krize giren Rum yönetimi, 2011’de 2,5 milyar Euroluk kredi için Rusya ile masaya oturmuştu

Rumlar, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) oluşan kreditörleriyle 2013’te 10 milyar Euroluk kurtarma paketi programına girmişti.

Geçen yıl yüzde 3,20 büyüyen Rum ekonomisi, mart 2016’da kurtarma programından çıkmıştı.

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