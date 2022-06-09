“Rumlar uluslararası toplumu Kıbrıs konusunda yanıltıyor’

Atalay, Rum sendikacının mesnetsiz iddia ve sözlerine karşı, Uluslararası Çalışma Konferansı’nda cevap hakkını kullanarak, Ada’nın bölünmesinin 1974 yılından çok daha önce, anlaşmaların ihlal edilmesi, Kıbrıs Türklerinin ortak devlet organlarından ihraç edilmesi ve hatta evlerinden çıkartılmasıyla başladığını söylediğini vurguladı.

Atalay, Kıbrıs Rum temsilcilerinin, yanıltıcı sözlerinin adaya ilişkin hukuki ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Atalay, Rum engeli nedeniyle uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk tarafının işçi ve işveren temsilcilerinin seslerini yeterince duyuramadığına da dikkat çekti.