  • BIST 2.550,40
  • Altın 1024.762
  • Dolar 17.2223
  • Euro 18.5307
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

“Rumlar uluslararası toplumu Kıbrıs konusunda yanıltıyor’

» »
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güney Kıbrıs Rum Kesimi işçi delegesinin Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 110’uncu oturumundaki konuşmasında Ada’daki durumla ilgili sarf ettiği “Türk işgali” sözüne tepki gösterdi.
“Rumlar uluslararası toplumu Kıbrıs konusunda yanıltıyor’

Atalay, Rum sendikacının mesnetsiz iddia ve sözlerine karşı, Uluslararası Çalışma Konferansı’nda cevap hakkını kullanarak, Ada’nın bölünmesinin 1974 yılından çok daha önce, anlaşmaların ihlal edilmesi, Kıbrıs Türklerinin ortak devlet organlarından ihraç edilmesi ve hatta evlerinden çıkartılmasıyla başladığını söylediğini vurguladı.

 

Atalay, Kıbrıs Rum temsilcilerinin, yanıltıcı sözlerinin adaya ilişkin hukuki ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

 

Atalay, Rum engeli nedeniyle uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk tarafının işçi ve işveren temsilcilerinin seslerini yeterince duyuramadığına da dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güreşseverler derneği’nden, Karpaz Meslek Lisesi’ne ödül09 Haziran 2022 Perşembe 12:05
  • Elektrikli scooter için yasal hazırlıklar başladı09 Haziran 2022 Perşembe 12:01
  • İfade özgürlüğünü kısıtlayan tasarılar,AİHS'ne de aykırıdır09 Haziran 2022 Perşembe 11:54
  • Mesarya'da “arpaya alternatif ayçiçeği”09 Haziran 2022 Perşembe 11:53
  • KIB-TEK faturaların neden geciktiğini açıkladı09 Haziran 2022 Perşembe 11:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs Türk kadını her zaman mücadelesini sürdürmüş ve her koşulda üretmeye devam etmiştir09 Haziran 2022 Perşembe 11:32
  • 8. Baraka Yaz Kursları Başlıyor09 Haziran 2022 Perşembe 11:16
  • Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti09 Haziran 2022 Perşembe 11:06
  • İEZB'de ücretsiz sertifikasyon programları başlıyor09 Haziran 2022 Perşembe 10:57
  • KTGB eylemlere başladı09 Haziran 2022 Perşembe 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti