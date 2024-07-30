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Rumlara göre en büyük sorunlar sığınmacılar, pahalılık ve güvenlik

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Eurobarometre araştırmasına göre Rumların, en büyük sorunun yüzde 64 ile sığınmacılar (AB ortalaması yüzde 41), yüzde 48 ile pahalılık (AB ortalaması yüzde 32) ve yüzde 35 ile güvenlik (AB ortalaması 29) olduğunu ifade ettiğini yazdı.
Rumlara göre en büyük sorunlar sığınmacılar, pahalılık ve güvenlik

Rumlara göre en büyük sorunların; sığınmacılar, pahalılık ve güvenlik olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Eurobarometre araştırmasına göre Rumların, en büyük sorunun yüzde 64 ile sığınmacılar (AB ortalaması yüzde 41), yüzde 48 ile pahalılık (AB ortalaması yüzde 32) ve yüzde 35 ile güvenlik (AB ortalaması 29) olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Gazete, araştırmanın 25 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında, 27 AB ülkesinden 25 bin 658 kişinin ve Güney Kıbrıs’tan da 506 kişinin katılımıyla yapıldığını kaydetti.

Araştırmaya katılan Rumlardan yüzde 59’u, AB’nin geleceğiyle ilgili iyimser olduğunu belirtirken, yüzde 73’ü önümüzdeki 5 yıl içinde AB’nin güvenliğiyle ilgili endişesini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 51’i, AB ekonomisinin geleceği konusunda iyimser olmadığını beyan ederken, AB’deki demokrasi konusunda da yüzde 53 oranında olumlu görüş ortaya koydu.

Habere göre katılımcılar, AB’deki en güçlü noktalarının ise demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine saygı (yüzde 43), AB ülkeleri arasındaki ilişkiler ve dayanışma (yüzde 31), AB’nin mali, endüstriyel ve ticari gücü (yüzde 29) ve hayat kalitesi (yüzde 27) olduğunu ifade etti.

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