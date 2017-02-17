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“Rumlardan saldırı olabilir, mesaiye gelin”

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“Rumlardan saldırı olabilir, mesaiye gelin”
FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta KKTC'de gözaltına alınıp serbest bırakılan Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Bekir Furkan Özdaban savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı...

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe'nin KKTC'deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başyaveri Bekir Furkan Özdaban, 15 Temmuz gecesi KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda mesaide olduğu anlaşıldı.

'RUMLAR SALDIRABİLİR' BAHANESİ

Özdaban, savcılık sorgusunda buna ilişkin verdiği ifadede, “Rumlardan saldırı olabilir, mesaiye gelin” talimatı üzerine mesaiye gittiğini ve karşı tedbir amacıyla er ve erbaşları tam teçhizatlı olarak topladıklarını iddia etti. Özdaban, “Er ve erbaşlardan darbecilere destek verdiğimi söyleyen olursa, rütbelerimi kendim sökerim” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

HUSUSİ SORUMLULARLA 18 GÖRÜŞME

Soruşturma dosyasına ayrıca önemli bir delil daha eklendi. FETÖ üyeliğini kabul etmeyen Özdaban'ın aynı telefon hattından FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan “hususi sorumlu”larla telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Özdaban'ın farklı tarihlerde bu şahıslarla 18 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Telefonundan sohbetleri izlemiş Özdaban'ın adına kayıtlı olan telefon hattından internet üzerinden sık sık Fetullah Gülen'in sohbet programlarını izlediği ortaya çıkarıldı. Bu durumun kendisine sorulması üzerine ise Özdaban, suçu babasına atarak, “Adıma kayıtlı hattı babam kullanıyor. 2-3 yıl önce akıllı telefon aldık. Yanlışlıkla girip izlemiş olabilir” iddiasında bulundu.

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